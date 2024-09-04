يامال و9 مواهب أخرى يتنافسون على لقب أفضل لاعب شاب في العالم

أعلنت مجلة "فرانس فوتبول" عن قائمة المرشحين لجائزة "كوبا" لأفضل شاب في العالم لعام 2024، والتي تضم مجموعة من أبرز المواهب الشابة في العالمية.

ويتصدر لامين يامال، نجم برشلونة ومنتخب إسبانيا، المرشحين للجائزة، بعد تألقه مع بلاده في بطولة يورو 2024 التي أقيمت في ألمانيا، ليصبح أحد أبرز الأسماء الصاعدة في عالم كرة القدم.

وينافس يامال على الجائزة 9 لاعبين آخرين، من بينهم زميله في برشلونة المدافع الشاب باو كوبارسي، إضافة إلى مواهب أخرى مثل التركي أردا غولر لاعب ريال مدريد، وثنائي أليخاندرو جارناتشو وكوبي ماينو، والبرازيلي سافينيو المنتقل من غيرونا إلى مانشستر سيتي.

وتضم القائمة أيضًا الثنائي الباريسي وارن زاير إيمري وجواو نيفيز القادم من بنفيكا هذا الصيف، بالإضافة إلى الإيفواري كريم كوناتي مهاجم سالزبورغ، والهولندي ماتياس تيل لاعب بايرن ميونخ.

ومن المقرر أن يقام حفل توزيع جوائز الكرة الذهبية، بما في ذلك جائزة "كوبا"، يوم 28 أكتوبر في العاصمة الفرنسية باريس، في واحدة من أبرز المناسبات الكروية العالمية التي تكرم أفضل اللاعبين في العالم.

"فرانس فوتبول" تكشف عن قائمة المرشحين لجائزة أفضل لاعب شاب في العالم 2024

اللاعبون المرشحون:

لامين يامال (برشلونة)باو كوبارسي (برشلونة)أردا غولر (ريال مدريد)أليخاندرو جارناتشو (مانشستر يونايتد)كوبي ماينو (مانشستر يونايتد)سافينيو (مانشستر سيتي)وارن زاير إيمري (باريس سان جيرمان)جواو نيفيز (باريس سان جيرمان)كريم كوناتي (سالزبورغ)ماتياس تيل (بايرن ميونخ)

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