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تحدٍ جديد خارج حدود أوروبا.. قائمة مرشحي جائزة أفضل حارس مرمى في العالم لعام 2024

9/4/2024 3:00:34 PM
(MENAFN- Al-Bayan)

أحدثت مجلة "فرانس فوتبول" الفرنسية ضجة كبيرة بإعلانها عن قائمة المرشحين لجائزة "ياشين" لأفضل حارس مرمى في العالم لعام 2024، حيث ظهرت أسماء جديدة أضافت بعدًا مثيرًا للمنافسة على هذه الجائزة المرموقة.

ومن بين المرشحين العشرة، يبرز اسم رونوين ويليامز، حارس مرمى فريق صن داونز ومنتخب جنوب أفريقيا.

ويُعد ويليامز المرشح الوحيد في هذه القائمة الذي لا ينشط ضمن الأندية الأوروبية، مما يضيف تنوعًا للترشيحات.

تضم القائمة أيضًا تسعة حراس آخرين من نخبة الأندية الأوروبية، من بينهم:

  • أندريه لونين (ريال مدريد، أوكرانيا)
  • يان سومر (إنتر ميلان، سويسرا)
  • جريجور كوبيل (بوروسيا دورتموند، سويسرا)
  • مايك ماينان (ميلان، فرنسا)
  • جيانلويجي دوناروما (باريس سان جيرمان، إيطاليا)
  • ديوجو كوستا (بورتو، البرتغال)
  • إيمليانو مارتينيز (أستون فيلا، الأرجنتين) – الفائز بجائزة العام الماضي
  • جورجي مامارداشفيلي (فالنسيا، جورجيا)
  • أوناي سيمون (أتلتيك بلباو، إسبانيا)

    تأتي هذه الترشيحات في وقت يتنافس فيه حراس المرمى على تحقيق الإنجازات الفردية التي تعكس أدائهم المتميز مع فرقهم ومنتخباتهم الوطنية.

    ويُتوقع أن تكون المنافسة قوية بين الحراس الأوروبيين وغير الأوروبيين على حد سواء.

    وسيُقام حفل توزيع جوائز الكرة الذهبية في نسخته 68 يوم 28 أكتوبر المقبل في باريس، حيث سيتم تكريم الفائزين بجوائز الكرة الذهبية بما في ذلك جائزة "ياشين" لأفضل حارس مرمى.

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