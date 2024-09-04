تحدٍ جديد خارج حدود أوروبا.. قائمة مرشحي جائزة أفضل حارس مرمى في العالم لعام 2024

(MENAFN
- Al-Bayan)
أحدثت مجلة "فرانس فوتبول" الفرنسية ضجة كبيرة بإعلانها عن قائمة المرشحين لجائزة "ياشين" لأفضل حارس مرمى في العالم لعام 2024، حيث ظهرت أسماء جديدة أضافت بعدًا مثيرًا للمنافسة على هذه الجائزة المرموقة.
ومن بين المرشحين العشرة، يبرز اسم رونوين ويليامز، حارس مرمى فريق صن داونز ومنتخب جنوب أفريقيا.
ويُعد ويليامز المرشح الوحيد في هذه القائمة الذي لا ينشط ضمن الأندية الأوروبية، مما يضيف تنوعًا للترشيحات.
تضم القائمة أيضًا تسعة حراس آخرين من نخبة الأندية الأوروبية، من بينهم:
أندريه لونين
(ريال مدريد، أوكرانيا)
يان سومر
(إنتر ميلان، سويسرا)
جريجور كوبيل
(بوروسيا دورتموند، سويسرا)
مايك ماينان
(ميلان، فرنسا)
جيانلويجي دوناروما
(باريس سان جيرمان، إيطاليا)
ديوجو كوستا
(بورتو، البرتغال)
إيمليانو مارتينيز
(أستون فيلا، الأرجنتين) – الفائز بجائزة العام الماضي
جورجي مامارداشفيلي
(فالنسيا، جورجيا)
أوناي سيمون
(أتلتيك بلباو، إسبانيا)
تأتي هذه الترشيحات في وقت يتنافس فيه حراس المرمى على تحقيق الإنجازات الفردية التي تعكس أدائهم المتميز مع فرقهم ومنتخباتهم الوطنية.
ويُتوقع أن تكون المنافسة قوية بين الحراس الأوروبيين وغير الأوروبيين على حد سواء.
وسيُقام حفل توزيع جوائز الكرة الذهبية في نسخته 68 يوم 28 أكتوبر المقبل في باريس، حيث سيتم تكريم الفائزين بجوائز الكرة الذهبية بما في ذلك جائزة "ياشين" لأفضل حارس مرمى.
تابعوا البيان الرياضي عبر غوغل نيوز
MENAFN04092024000110011019ID1108637083
إخلاء المسؤولية القانونية:
تعمل شركة "شبكة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا للخدمات المالية" على توفير المعلومات "كما هي" دون أي تعهدات أو ضمانات... سواء صريحة أو ضمنية.إذ أن هذا يعد إخلاء لمسؤوليتنا من ممارسات الخصوصية أو المحتوى الخاص بالمواقع المرفقة ضمن شبكتنا بما يشمل الصور ومقاطع الفيديو. لأية استفسارات تتعلق باستخدام وإعادة استخدام مصدر المعلومات هذه يرجى التواصل مع مزود المقال المذكور أعلاه.