زيلينسكي يجري أكبر تعديل وزاري في تاريخ الحرب لمنح أوكرانيا طاقة جديدة

أعلن الرئيس الأوكراني فولوديمير زيلينسكي، اليوم الأربعاء، عن إجراء أكبر تعديل وزاري في تاريخ البلاد خلال الحرب مع روسيا، وذلك بهدف منح أوكرانيا "طاقة جديدة" وتعزيز فعاليتها في مواجهة التحديات الحالية.

في إطار هذا التعديل، قدم ستة وزراء استقالاتهم، من بينهم الخارجية دميترو كوليبا، وقد وافق على استقالة أربعة منهم. وشملت الاستقالات نائب رئيس الوزراء المكلف بالتكامل الأوروبي، ووزير الصناعات الاستراتيجية المسؤول عن إنتاج الأسلحة في أوكرانيا، بالإضافة إلى وزيرين آخرين.

وخلال مؤتمر صحفي مشترك مع رئيس الوزراء الأيرلندي الزائر سيمون هاريس، صرح زيلينسكي قائلاً: "نحن بحاجة إلى طاقة جديدة اليوم، وهذه الخطوات تهدف إلى تعزيز دولتنا في مختلف الاتجاهات".

ومن المتوقع أن ينظر البرلمان في استقالة كوليبا غداً الخميس.

كان كوليبا (43 عاماً) أحد أبرز الشخصيات الأوكرانية في الخارج بعد زيلينسكي، حيث كان يلتقي بزعماء العالم، ويضغط للحصول على دعم عسكري وسياسي لأوكرانيا، ويتحدث الإنجليزية بطلاقة.

وأشار محللون إلى أن عملية إعادة ضبط الحكومة الأوكرانية كانت مخططة منذ فترة، لكن تم تأجيلها بسبب تركيز زيلينسكي على المحادثات مع الشركاء الغربيين خلال الصيف، بهدف تأمين المساعدات العسكرية والمالية.

تعليقاً على هذه التغييرات، قال فولوديمير فيسينكو، المحلل السياسي المقيم في كييف: "هذه عملية إصلاح مخطط لها للحكومة. الآن سيتم تجديد نصف الحكومة. هذا هو أسلوب زيلينسكي. إنه يعتقد أن الوزير الجديد يجلب طاقة جديدة ونهجاً مبتكراً ويعمل بنشاط أكبر. إنه يتوقع هذا التأثير بالضبط".

ولم يتوقع فيسينكو حدوث تغيير كبير في السياسة الخارجية بعد قبول استقالة كوليبا المتوقعة.

ومن المتوقع أن يعلن زيلينسكي عن مرشحه لمنصب وزير الخارجية اليوم الأربعاء، والنائب الأول لوزير الخارجية أندري سيبها من بين المرشحين الأوفر حظاً.

في السياق، أعلن الكرملين أن التغييرات الحكومية في أوكرانيا لن تؤثر في عملية مفاوضات السلام بأي شكل من الأشكال.

ومع ذلك، يبدو أن مثل هذه المحادثات تظل احتمالية بعيدة في ظل تباعد أهداف الطرفين المتحاربين.

في الميدان، تتقدم القوات الروسية في شرق أوكرانيا، بينما توغلت القوات الأوكرانية بشكل مفاجئ داخل منطقة كورسك الروسية.

وقد كثفت روسيا هجماتها بالطائرات المسيرة والصواريخ في الأسابيع القليلة الماضية، بينما شنت كييف هجوماً كبيراً بالطائرات المسيرة على البنية التحتية الروسية للطاقة في مطلع الأسبوع.

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