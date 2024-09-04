نتنياهو: إسرائيل باقية بمحور فيلادلفيا لحين ضمان عدم استخدامه للتهريب

أعلن رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو، اليوم الأربعاء، أن إسرائيل لن تسحب قواتها من منطقة الحدود بين جنوب قطاع غزة ومصر، والمعروفة بشريط "محور فيلادلفيا"، حتى يتم ضمان عدم استخدام المنطقة كشريان حياة لحركة (حماس).

وأضاف نتنياهو في مؤتمر صحفي عقده في القدس: "إلى حين تحقيق ذلك، نحن (باقون) هناك". وأكد أن الحفاظ على السيطرة العسكرية في هذه المنطقة يعد ضرورياً لمنع أي دعم قد تصل إليه حماس عبر هذه الحدود.





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