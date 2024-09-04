نتنياهو: إسرائيل باقية بمحور فيلادلفيا لحين ضمان عدم استخدامه للتهريب

(MENAFN
- Al-Bayan)
أعلن رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو، اليوم الأربعاء، أن إسرائيل لن تسحب قواتها من منطقة الحدود بين جنوب قطاع غزة ومصر، والمعروفة بشريط "محور فيلادلفيا"، حتى يتم ضمان عدم استخدام المنطقة كشريان حياة لحركة (حماس).
وأضاف نتنياهو في مؤتمر صحفي عقده في القدس: "إلى حين تحقيق ذلك، نحن (باقون) هناك". وأكد أن الحفاظ على السيطرة العسكرية في هذه المنطقة يعد ضرورياً لمنع أي دعم قد تصل إليه حماس عبر هذه الحدود.
تابعوا أخبار العالم من البيان عبر غوغل نيوز
MENAFN04092024000110011019ID1108637080
إخلاء المسؤولية القانونية:
تعمل شركة "شبكة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا للخدمات المالية" على توفير المعلومات "كما هي" دون أي تعهدات أو ضمانات... سواء صريحة أو ضمنية.إذ أن هذا يعد إخلاء لمسؤوليتنا من ممارسات الخصوصية أو المحتوى الخاص بالمواقع المرفقة ضمن شبكتنا بما يشمل الصور ومقاطع الفيديو. لأية استفسارات تتعلق باستخدام وإعادة استخدام مصدر المعلومات هذه يرجى التواصل مع مزود المقال المذكور أعلاه.