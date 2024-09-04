الإمارات غداً.. طقس صحو إلى غائم جزئياً نهاراً ورطب ليلاً

توقع المركز الوطني للأرصاد أن يكون الطقس غداً صحواً بوجه عام وغائماً جزئياً أحياناً، مع فرصة تكون بعض السحب الركامية شرقاً قد يصاحبها سقوط أمطار بعد الظهر، ورطباً ليلاً وصباح الجمعة مع فرصة تشكل الضباب أو الضباب الخفيف على بعض المناطق الساحلية والداخلية.

وأوضح المركز في بيانه اليوم أن الرياح ستكون خفيفة إلى معتدلة السرعة تنشط أحياناً تكون مثيرة للغبار نهاراً، وحركتها الرياح جنوبية شرقية إلى شمالية شرقية، وسرعتها من 10 إلى 25 تصل إلى 35 كم/س.

ويكون الموج في الخليج العربي خفيفاً إلى متوسط ويحدث المد الأول عند الساعة 15:01 والمد الثاني عند الساعة 02:21 ،و الجزر الأول عند الساعة 08:27 والجزر الثاني عند الساعة 20:24.

وفي بحر عمان يكون الموج خفيفاً ويحدث المد الأول عند الساعة 58:10 والمد الثاني عند الساعة 27:23 ،و الجزر الأول عند الساعة 17:15 والجزر الثاني عند الساعة 05:11.

وفيما يلي بيان بدرجات الحرارة ونسبة الرطوبة العظمى والصغرى المتوقعة غدا:

المدينة الحرارة العظمى الحرارة الصغرى الرطوبة العظمى الرطوبة الصغرى

أبوظبي 43 30 85 30

دبي 42 31 80 30

الشارقة 42 29 80 35

عجمان 43 31 85 35

أم القيوين 43 27 80 30

رأس الخيمة 41 28 80 30

الفجيرة 35 30 85 45

العـين 44 30 55 20

ليوا 44 30 85 30

الرويس 41 30 85 35

السلع 43 29 85 35

دلـمـا 38 31 80 40

طنب الكبرى 37 32 85 55

طنب الصغرى 37 32 85 55

أبو موسى 37 32 85 55

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