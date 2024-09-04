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عبدالله آل حامد: الإعلام الوطني ركيزة أساسية لبناء مجتمعات متماسكة ومواجهة المعلومات المضللة

9/4/2024 3:00:33 PM
(MENAFN- Al-Bayan)

أشاد معالي الشيخ عبدالله بن محمد بن بطي آل حامد، رئيس المكتب الوطني للإعلام، بقدرة دولة الإمارات الفريدة على مواجهة التحديات بكفاءة عالية واحترافية، مؤكداً أن الإعلام الوطني أثبت جدارته في التصدي للمعلومات المضللة وتوجيه المجتمع نحو الحقيقة، وأضاف أن هذه القدرات الإعلامية تبرز بشكل أكبر في عصر الإعلام الرقمي والذكاء الاصطناعي، حيث يتعاظم دورهما في إعادة تشكيل المشهد الإعلامي وصياغة مستقبله، مما يجعل الإمارات في مقدمة الدول التي تتبنى هذه التحولات وتستفيد منها.

وفي كلمته التي حملت عنوان "الإعلام الوطني وسيمفونية الازدهار"، والتي ألقاها خلال الجلسة الافتتاحية للمنتدى الدولي للاتصال الحكومي، تناول دور الإعلام الوطني في تعزيز مسيرة التنمية والازدهار وأكد أن الإعلام الوطني أشبه بسيمفونية متكاملة تتداخل فيها مختلف الأصوات لتشكل لحناً يعبر بعمق عن هوية الوطن وطموحاته، كما شدد على أن الإعلام ليس مجرد وسيلة لنقل الأخبار، بل هو أداة أساسية لبناء مجتمعات متماسكة وقوية قادرة على مواجهة التحديات وتحقيق التقدم.

وتابع قائلاً: "نحن في المكتب الوطني، وبتوجيهات سديدة من صاحب السمو الشيخ محمد بن زايد آل نهيان، رئيس الدولة، حفظه الله، نعمل جاهدين على الارتقاء بقطاع الإعلام في الدولة، ونسعى إلى تعزيز دوره على الصعيد الوطني، ليكون الإعلام حاضراً وفاعلاً في دعم أهداف الدولة التنموية، وتوصيل رسالتها إلى العالم بأفضل صورة ممكنة".

وشدد معاليه على أهمية الدور المحوري الذي يلعبه الإعلام في حياة الأفراد والمجتمعات، مشيرًا إلى أن الإعلام الوطني يشكل ركيزة أساسية في بناء المستقبل، حيث قال: "الإعلام الوطني لطالما كان منارة للأمل، يجسد طموحات الوطن ويعكس رؤى قيادته لتحقيق الازدهار والتقدم في مختلف المجالات. ومع تسارع وتيرة التغيرات العالمية والتحول الرقمي الذي نعيشه اليوم، أصبح الإعلام أكثر أهمية من أي وقت مضى في تعزيز الوعي وتوجيه الفكر، وفي هذا العصر تنتقل المعلومات بسرعة البرق لتصل إلى الناس في كل مكان دون عوائق. لقد أحدثت التكنولوجيا الرقمية ثورة في أسلوب حياتنا وتعلمنا، مما جعل الإعلام أحد الركائز الأساسية لتحقيق التنمية المستدامة وبناء مجتمع المعرفة".

وأضاف: "إننا نعيش في زمن يحتاج فيه الأفراد إلى مواكبة التطورات المتلاحقة وفهم تأثير الإعلام في تشكيل آرائهم وقيمهم، ولهذا فإن دور الإعلام لا يقتصر على نقل الأخبار فقط، بل يمتد إلى بناء جسور الفهم والتواصل بين الشعوب، وتوجيه الأفراد نحو المستقبل بمسؤولية ووعي أكبر".

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