منصور بن زايد والنائب الأول لرئيس مجلس الوزراء الكويتي يبحثان علاقات البلدين

استقبل سمو الشيخ منصور بن زايد آل نهيان نائب رئيس الدولة نائب رئيس مجلس الوزراء رئيس ديوان الرئاسة اليوم ـ في قصر الوطن في أبوظبي ــ معالي الشيخ فهد يوسف سعود الصباح النائب الأول لرئيس مجلس الوزراء الدفاع وزير الداخلية في دولة الكويت الشقيقة.

وبحث سموه ومعالي الشيخ فهد يوسف سعود الصباح خلال اللقاء سبل تعزيز العلاقات الأخوية الإماراتية ـ الكويتية ومسار تطور التعاون المشترك في جميع المجالات الحيوية التي تخدم رؤية البلدين وتطلعات شعبيهما نحو التنمية والازدهار ومواكبة متطلبات الحاضر والمستقبل .. وأكدا على ما يجمع البلدين من أواصر أخوية تاريخية والتي تحرص قيادتا البلدين على ترسيخها في ظل القيادة الحكيمة لصاحب السمو الشيخ محمد بن زايد آل نهيان رئيس الدولة "حفظه الله" وأخيه صاحب السمو الشيخ مشعل الأحمد الجابر الصباح أمير دولة الكويت.

وتطرق الجانبان إلى أهمية تعزيز العمل الخليجي المشترك في ظل التحديات التي تشهدها المنطقة والعالم بما يحقق تطلعات دول مجلس التعاون لدول الخليج العربية وشعوبها إلى التنمية والرخاء والازدهار.

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