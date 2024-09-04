Wednesday, 04 September 2024 11:03 GMT

     امريكا              اوروبا          عرب          اسيا          افريقيا        سياسة    |     اقتصاد          نفط وطاقة          ترفيه          رياضة    


منصور بن زايد والنائب الأول لرئيس مجلس الوزراء الكويتي يبحثان علاقات البلدين

9/4/2024 3:00:33 PM
(MENAFN- Al-Bayan)

استقبل سمو الشيخ منصور بن زايد آل نهيان نائب رئيس الدولة نائب رئيس مجلس الوزراء رئيس ديوان الرئاسة اليوم ـ في قصر الوطن في أبوظبي ــ معالي الشيخ فهد يوسف سعود الصباح النائب الأول لرئيس مجلس الوزراء وزير الدفاع وزير الداخلية في دولة الكويت الشقيقة.

وبحث سموه ومعالي الشيخ فهد يوسف سعود الصباح خلال اللقاء سبل تعزيز العلاقات الأخوية الإماراتية ـ الكويتية ومسار تطور التعاون المشترك في جميع المجالات الحيوية التي تخدم رؤية البلدين وتطلعات شعبيهما نحو التنمية والازدهار ومواكبة متطلبات الحاضر والمستقبل .. وأكدا على ما يجمع البلدين من أواصر أخوية تاريخية والتي تحرص قيادتا البلدين على ترسيخها في ظل القيادة الحكيمة لصاحب السمو الشيخ محمد بن زايد آل نهيان رئيس الدولة "حفظه الله" وأخيه صاحب السمو الشيخ مشعل الأحمد الجابر الصباح أمير دولة الكويت.

وتطرق الجانبان إلى أهمية تعزيز العمل الخليجي المشترك في ظل التحديات التي تشهدها المنطقة والعالم بما يحقق تطلعات دول مجلس التعاون لدول الخليج العربية وشعوبها إلى التنمية والرخاء والازدهار.

تابعوا أخبار الإمارات من البيان عبر غوغل نيوز

MENAFN04092024000110011019ID1108637077

إخلاء المسؤولية القانونية:
تعمل شركة "شبكة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا للخدمات المالية" على توفير المعلومات "كما هي" دون أي تعهدات أو ضمانات... سواء صريحة أو ضمنية.إذ أن هذا يعد إخلاء لمسؤوليتنا من ممارسات الخصوصية أو المحتوى الخاص بالمواقع المرفقة ضمن شبكتنا بما يشمل الصور ومقاطع الفيديو. لأية استفسارات تتعلق باستخدام وإعادة استخدام مصدر المعلومات هذه يرجى التواصل مع مزود المقال المذكور أعلاه.

Tags

Label

Comments

No comment

Category

Date

النشرة الإخبارية



آخر الأخبار

البحث