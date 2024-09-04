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أفضل نادٍ في العالم لعام 2024.. المجد يطرق باب 5 أندية

9/4/2024 3:00:33 PM
(MENAFN- Al-Bayan)

كشفت مجلة "فرانس فوتبول"، اليوم الأربعاء، عن قائمة الأندية المرشحة لجائزة أفضل نادٍ في العالم لعام 2024.

وضم الإعلان الذي صدر عبر الحساب الرسمي لجائزة الكرة الذهبية على منصة "إكس"، خمسة من أبرز الأندية الأوروبية التي تألقت خلال الموسم الماضي.

وضمت القائمة عمالقة مثل ريال مدريد، الذي نجح في التتويج بلقب دوري أبطال أوروبا بعد مواجهة ملحمية مع بوروسيا دورتموند في النهائي، ليضيف اللقب إلى سجل إنجازاته المذهل.

إلى جانبه، يظهر مانشستر سيتي الذي فرض سيطرته على الدوري الإنجليزي الممتاز، متفوقًا على أرسنال بعد منافسة شرسة.

ومن ألمانيا، كسر باير ليفركوزن الهيمنة التاريخية لبايرن ميونخ على لقب البوندسليغا، في حين صنع غيرونا الإسباني التاريخ بتأهله لأول مرة إلى دوري أبطال أوروبا، بعد موسم مميز نافس فيه بشراسة على وصافة الليغا.

وسيقام حفل النسخة الـ 68 من الكرة الذهبية 28 أكتوبر المقبل، في العاصمة الفرنسية باريس، حيث ستلتفت أنظار عشاق كرة القدم إلى المسرح الذي سيشهد تتويج النادي الأفضل في العالم لعام 2024.

5 أندية تتنافس على جائزة أفضل نادٍ في العالم لعام 2024

  • ريال مدريد
  • مانشستر سيتي
  • بوروسيا دورتموند
  • جيرونا
  • باير ليفركوزن

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