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ذهبية عربية تلمع في بارالمبياد باريس 2024

9/4/2024 3:00:33 PM
(MENAFN- Al-Bayan)

حققت السعودية إنجازًا رياضيًا في دورة الألعاب البارالمبية لعام 2024، المقامة حاليًا في العاصمة الفرنسية باريس، حيث تمكن البطل عبد الرحمن القرشي من الفوز بالميدالية الذهبية في سباق 100 متر كراسي متحركة لفئة T53.

وتفوق القرشي، الذي كان محط الأنظار في نهائي السباق، على منافسيه بزمن قياسي بلغ 14.57 ثانية، محققًا بذلك أفضل أرقامه الشخصية لهذا الموسم.

وجاء تأهله بعد أداء استثنائي في التصفيات، حيث تصدر السباق الأول وضمن مكانه في النهائي بجدارة.

وعبرت اللجنة الأولمبية والبارالمبية السعودية عن فخرها الكبير بهذا الإنجاز عبر تهنئة رسمية للقرشي، قائلة: "السعودي قبل يحكي تسبق أقواله فعوله. يكتب التاريخ دايم، صار هذا الشيء عادة.. القرشي جاب الذهب"، مما يبرز التقدير الكبير لهذا الإنجاز.

الجدير بالذكر أن عبد الرحمن القرشي لم يكن جديدًا على منصات التتويج، حيث سبق له أن حقق الميدالية البرونزية في ذات السباق بدورة الألعاب البارالمبية طوكيو 2020، وفضية بارالمبياد ريو دي جانيرو 2016، وأضاف القرشي اليوم ميدالية ذهبية جديدة لمسيرته الرياضية المليئة بالنجاحات، ليؤكد مجددًا مكانته كأحد أعظم الرياضيين العرب.

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