جلطة وتلف في المخ.. تفاصيل الحالة الصحية الحرجة لمدرب منتخب مصر السابق

وجه أشرف صبحي، الشباب والرياضة المصري، اللجنة الطبية العليا لرعاية الرياضيين بالوزارة، لمتابعة الحالة الصحية لمدرب مصر السابق والمدير الفني الحالي للنادي الإسماعيلي، إيهاب جلال، وتوفير أي متطلبات تحتاجها حالته الصحية.



يأتي هذا التوجيه بعد تعرض إيهاب جلال أزمة صحية شديدة مساء الأحد الماضي، نُقل على إثرها إلى أحد المستشفيات، حيث لا يزال في العناية المركزة.



تفاصيل الحالة الصحية



أصدر النادي الإسماعيلي بيانًا رسميًا أمس الثلاثاء، يوضح فيه أن إيهاب جلال لا يزال يتلقى العلاج في وحدة الرعاية المركزة، ومن المتوقع أن يستمر علاجه هناك لمدة لا تقل عن أسبوع.



وتعرض جلال لجلطة في القلب وتلف في الفص الأيسر من المخ، مما استدعى التدخل الطبي العاجل ووضعه تحت المراقبة الدقيقة.



تصريحات المدرب العام حمد إبراهيم



وفي حديث عبر إذاعة "أون سبورت" المصرية، كشف حمد إبراهيم، المدرب العام للإسماعيلي، أن إيهاب جلال كان يعاني من حالة نفسية سيئة منذ أزمته مع منتخب مصر، حيث تولى قيادته لفترة قصيرة لم تتجاوز الشهرين، وتزايدت معاناته أثناء تدريبه للإسماعيلي، خاصة بسبب خوفه من هبوط الفريق لدوري القسم الثاني.



وأشار حمد إبراهيم إلى أن إيهاب جلال يعاني من مشاكل في المخ نتيجة ضعف تدفق الدم بعد إصابته بالجلطة، لكنه نفى الشائعات التي تفيد بأن جلال قد يعاني من مضاعفات تؤثر على حركته أو كلامه.



وأوضح أن الأطباء قاموا بتخدير جلال لمدة 48 ساعة لتجنب أي مضاعفات إضافية، على أن يقوم الأطباء بعملية إفاقة لجلال لتقييم حالته بشكل تام.



وأضاف أن الحالة لا تزال صعبة، معربًا عن أمله في مرور الساعات المقبلة بسلام.

الإسماعيلي يوضح تفاصيل الحالة الصحية لإيهاب جلال



وفي بيان رسمي صدر مساء اليوم الأربعاء، أكد النادي الإسماعيلي على ضرورة التزام وسائل الإعلام المختلفة بالدقة في نقل الأخبار المتعلقة بالحالة الصحية لإيهاب جلال.



جاء ذلك بعد انتشار تقارير غير دقيقة أثارت الجدل حول تطورات وضعه الصحي.

وأوضح البيان أن جلال لا يزال في العناية

المركزة، حيث يتم متابعته بشكل دقيق من قبل الفريق الطبي.



ووفقًا لما تم تأكيده، من المتوقع أن يبدأ مرحلة الإفاقة غدًا، ليتم بعدها إجراء سلسلة من الفحوصات لتقييم مدى استجابته للعلاج.



وشدد النادي على عدم صحة الأنباء المتداولة حول خطة سفر المدرب إلى الخارج لاستكمال علاجه، مؤكداً أن حالته تخضع للعناية المطلوبة داخل مصر.

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