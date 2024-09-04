8 كرات ليست كافية.. ميسي يتصدر قائمة المرشحين لجائزة الكرة الذهبية 2024

كشفت مجلة "فرانس فوتبول" الفرنسية عن قائمة المرشحين لجوائز الكرة الذهبية لعام 2024، والتي تضمنت العديد من الأسماء اللامعة والمفاجآت المثيرة.



في حفل يُنتظر بفارغ الصبر، ستتنافس نخبة من نجوم العالمية على الجوائز المختلفة، بما في ذلك جائزة الكرة الذهبية، التي تُمنح لأفضل في العالم.

أيقونة لا تتكرر.. على رأس المرشحين لجائزة الكرة الذهبية 2024

ليونيل ميسي، الذي يحمل الرقم القياسي في عدد مرات الفوز بالكرة الذهبية، يعود بقوة ليتصدر قائمة المرشحين لجائزة الكرة الذهبية 2024.



بعد تتويجه بالنسخة الماضية لعام 2023 كلاعب في صفوف إنتر ميامي الأمريكي، يواصل ميسي كتابة التاريخ كأول لاعب يفوز بالجائزة وهو خارج أوروبا.

هذا الإنجاز رفع رصيده إلى 8 تتويجات بالكرة الذهبية، ليحطم جميع الأرقام القياسية، ويضع نفسه في صدارة المرشحين لهذا العام أيضًا.

المرشحون للكرة الذهبية 2024

ضمت قائمة المرشحين لهذا العام نخبة من أبرز لاعبي العالم الذين تألقوا مع أنديتهم ومنتخباتهم.



ومن بين الأسماء المرشحة جود بيلينغهام (ريال مدريد) الذي خطف الأضواء في موسمه الأول مع الفريق الإسباني، وروبن دياز (مانشستر سيتي) الذي كان ركيزة أساسية في دفاع فريقه الذي حقق الثلاثية.

ويبرز أيضًا النرويجي إرلينج هالاند، الذي قدم موسمًا استثنائيًا مع مانشستر سيتي، إلى جانب أسماء أخرى مثل فينيسيوس جونيور، فيدريكو فالفيردي، وتوني كروس.

سيُقام حفل الكرة الذهبية 2024، يوم 28 أكتوبر، بمسرح دو شاتليه الشهير في العاصمة الفرنسية باريس.



ولكن الحدث هذا العام سيشهد مفاجأة غير مسبوقة، حيث أعلنت مجلة فرانس فوتبول بالتعاون مع الاتحاد الأوروبي لكرة القدم عن دمج جوائز الأفضل في أوروبا مع جوائز الكرة الذهبية، مما يضيف بعدًا جديدًا لهذا الحدث العالمي.

قائمة المرشحين لجائزة الكرة الذهبية 2024..

ميسي في الصدارة





ليونيل ميسي - إنتر ميامي - الأرجنتين

جود بيلينجهام - ريال مدريد - إنجلترا

روبن دياز - مانشستر سيتي - البرتغال

فيل فودين - مانشستر سيتي - إنجلترا

فيدريكو فالفيردي - ريال مدريد - أوروجواي

إيميليانو مارتينيز - أستون فيلا - الأرجنتين

نيكو ويليامز - أتلتيك بلباو - إسبانيا

إرلينج هالاند - مانشستر سيتي - النرويج

جرانيت تشاكا - باير ليفركوزن - سويسرا

توني كروس - ريال مدريد - ألمانيا

أرتم دوبياك - روما - أوكرانيا

فينيسيوس جونيور - ريال مدريد - البرازيل

داني أولمو - لايبزيج/برشلونة - إسبانيا

فلوريان فيرتز - باير ليفركوزن - ألمانيا

مارتن أوديجارد - أرسنال - النرويج ماتس هوملز - دورتموند/روما - ألمانيا





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