«داماك» تتوسع في قطاع التجزئة ومراكز التسوق في الإمارات

تعتزم داماك دفع خططها التوسعية في قطاع التجزئة ومراكز التسوق في الإمارات، بعد نجاحها في إطلاق داماك مول، أول مركز تسوق مجتمعي في مجتمع داماك هيلز المتطور قبل عام، في وقتٍ يشهد فيه القطاع نمواً كبيراً في دولة الإمارات، حيث بلغ حجم سوق قطاع التجزئة فيها 30.17 مليار دولار عام 2023، ومن المتوقع أن يحقق معدل نمو سنوياً مركباً بنسبة 6.2% في السنوات الخمس المقبلة، وهو ما يدعم خطط داماك وتوجهاتها، إضافة إلى داماك مول، تمتلك داماك عدداً من مراكز التسوق المجتمعية، وتسعى إلى إضافة المزيد منها ضمن خططها للسنوات المقبلة.

وقال محمد الطحاينة، المدير العام للمشاريع في داماك: «نحتفل اليوم بمرور سنة على افتتاح داماك مول، الذي أسهم في تعزيز نمط الحياة الفاخر في داماك هيلز، وأصبح أكثر من مجرد مركز تسوق، بل وجهة رئيسية للسكان للترفيه والراحة وقضاء أوقات ممتعة رفقة عائلاتهم. لذا، سنواصل جهودنا في خلق أنماط حياة مجتمعية نموذجية قائمة على تعزيز الأنشطة الاجتماعية والخدمات المميزة».

بدوره قال عيسى إبراهيم، نائب رئيس في قسم الاستثمارات بمجموعة داماك: «بعد النجاح الذي حققه داماك مول، نعمل على تنفيذ خطط توسع استراتيجية تهدف إلى تعزيز الخدمات وخيارات التسوق التي نقدمها، ووضع معايير جديدة في قطاع التجزئة، بما يلبي طموحات العملاء والشركاء، على حدٍّ سواء».

واليوم، بات داماك مول موطناً لمجموعة من أشهر العلامات التجارية في قطاع التجزئة، حيث يوفر متجر «سبينيس» خيارات مميزة لمنتجات البقالة والمنتجات الغذائية والأطعمة الطازجة، بينما يقدم نادي «فيتنس فيرست» المخصص للسيدات أفضل العروض لعشاق أنشطة اللياقة البدنية، كما يوفر مركز «ميدكير» الطبي أفضل خدمات الرعاية الصحية داخل المجتمع.

في حين يجذب المول الذواقة وعشاق المأكولات والمشروبات عبر خيارات متنوعة، بما في ذلك مطعم «بابا جونز» الذي يقدم البيتزا على الطريقة الأمريكة الكلاسيكية، ومطعم «دونر كباب الألماني». في حين تقدم متاجر أخرى مثل «توري فلاورز» باقات رائعة من الأزهار والهدايا لمختلف المناسبات، ويضم المول أيضاً متاجر ومحلات مختلفة مثل: «أمريكان واكس سنتر»، «كيب ووكينغ» للأدوات الموسيقية، وصيدلية العين، والجابر للنظارات، و«إيمانيز»، وعيادة «بيت بوند» البيطرية للحيوانات الأليفة.

وتشكل المساحات المكتبية المخصصة للأعمال جزءاً رئيسياً من المول، حيث تضم المقر الرئيسي لمنصة «بريبكو» التي توفر خدمات شاملة في مجال تكنولوجيا العقارات، كما يوجد مركز «سعادة المتعاملين» الخاص بشركة داماك العقارية، والذي يوفر خدمات متميزة لعملاء الشركة.