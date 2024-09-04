«كيماكس» تعزز توسعها العالمي من دبي بدعم فريقها للأعمال الدولية

أعلنت كيماكس العقارية، في دبي، عن خططها للدخول إلى 18 دولة في السنة الأولى من عملياتها التشغيلية بدعم فريق إدارتها العليا للأعمال الدولية في دبي، وذلك بتعيين أميت داهيما مديراً للأعمال الدولية. يتمتع أميت بخبرة تزيد على 25 عاماً في صناعة العقارات الدولية، مما يضيف الكثير من المعرفة والخبرة لفريق كيماكس، ويعزز رؤية الشركة العالمية ورسالتها.

تعرف كيماكس العقارية بنهجها المبتكر وفهمها العميق لصناعة العقارات في دبي. تقدم الشركة مجموعة واسعة من الحلول، بما في ذلك استشارات الاستثمار العقاري، التسويق، المبيعات وإدارة الممتلكات، لتلبية احتياجات الأسواق المحلية والدولية.

وتواصل كيماكس العقارية تعزيز سمعتها كقوة في سوق العقارات في دبي. منذ تأسيسها في عام 2017، قدمت الشركة باستمرار خدمات مبتكرة وعالية الجودة، بدءاً من إدارة الممتلكات إلى البيع والتأجير. مع فريق مخصص تم تدريبه من قبل دائرة الأراضي والأملاك في دبي وبرامج داخلية، وتضمن كيماكس أعلى المعايير في خدمة العملاء. هذا الالتزام بالتميز يضع كيماكس العقارية شركة رائدة وموثوقة، ومستعدة لتحقيق نمو مستدام ونجاح في صناعة العقارات المتجددة باستمرار.

وقال علي سليمان، الرئيس التنفيذي لشركة كيماكس العقارية: «نحن متحمسون لانضمام أميت داهيما إلى فريقنا. خبرته الواسعة وفهمه العميق للأسواق الدولية سيساهمان بشكل كبير في توسيع وجودنا العالمي وتعزيز حلولنا للأسواق الدولية، نحن نخطط للدخول إلى 18 دولة في السنة الأولى من العمليات».

وقال أميت داهيما: «يشرفني الانضمام إلى كيماكس العقارية، وأتطلع للعمل مع الفريق لدفع رؤيتنا العالمية واستراتيجيتنا التجارية، وتقديم حلول استثمارية عقارية ذات قيمة عالية».