تراجع جماعي للأسهم الخليجية.. ومؤشر مسقط الناجي الوحيد

أنهت أغلب أسواق المال في منطقة الخليج التعاملات الأربعاء على تراجع بضغط من هبوط أسعار النفط ومع تزايد مخاوف تتعلق بتوقعات نمو الاقتصاد العالمي مما دفع المستثمرين للابتعاد عن الأصول ذات المخاطر.

تماسك مؤشر سوق دبي المالي فوق مستوى 4350 نقطة ، ليغلق مؤشر السوق عند 4364.76 نقطة، منخفضاً بـ 0.12%، إلى ذلك، أغلق مؤشر فوتسي سوق أبوظبي العام «فادجي» عند مستوى 9366.71 نقطة متراجعاً 0.13% بنهاية جلسة أمس.

وهبط المؤشر السعودي 0.4 بالمئة بضغط من تراجع 1.7 بالمئة في مجموعة التيسير لتصنيع منتجات الألومنيوم. كما تراجع سهم عملاقة النفط أرامكو 0.9 بالمئة.

وانخفض المؤشر القطري 0.6 بالمئة في ظل تراجع أغلب الأسهم المدرجة عليه بما شمل بنك قطر الإسلامي الذي هبط 0.8 بالمئة.

كما تراجع مؤشر الكويت 0.44% والبحرين 0.20%، فيما كان مؤشر مسقط الناجي الوحيد الذي ارتفع هامشياً بنسبة 0.07%.

وخارج منطقة الخليج، أنهى المؤشر القيادي المصري التعاملات على تراجع نسبته 0.1 بالمئة مع نزول سهم إي.إف.جي القابضة بواحد بالمئة.