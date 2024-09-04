«إيتون جي بي تي» أول منصة ذكاء اصطناعي للشركات العائلية في العالم تنطلق من دبي

أطلقت «إيتون سوليوشنز»، الشركة المتخصصة في أنظمة تخطيط موارد المؤسسات الشاملة لإدارة الثروات للمكاتب العائلية، في دبي منصة «إيتون جي بي تي»، أول نموذج ذكاء اصطناعي توليدي مخصص للشركات العائلية على مستوى العالم، حيث تدمج منصة «إيتون جي بي تي» بين القدرات المتميزة في إدارة المعاملات التي تتمتع بها منصة إيتون سوليوشنز لتخطيط موارد المؤسسات، وبين المزايا فائقة التطور لنماذج الذكاء الاصطناعي العاملة بنظام المحادثة.

وقال ساتين باتيل، الرئيس التنفيذي لشركة إيتون سوليوشنز: «شكلت منصة أطلس فايف، التي أطلقتها إيتون سوليوشنز سابقاً، أول منصة بيانات مركزية تجمع بين وظائف معالجة البيانات المنظمة، ووظائف المحاسبة، والاستثمار، والضرائب. واليوم، مع إطلاق منصة «إيتون جي بي تي»، التي تعد أول نموذج لغوي ضخم مخصص لإدارة المكاتب العائلية على مستوى العالم، فإننا لا نواكب أحدث الابتكارات التقنية فقط، بل نوظفها لإعادة رسم مستقبل إدارة الشركات العائلية على الصعيد العالمي».



وأضاف باتيل: «يشهد قطاع الأعمال والشركات نمواً متسارعاً في استخدام تقنيات الذكاء الاصطناعي، ورغم أن العديد من المكاتب العائلية لا تزال تعتمد على الطرق اليدوية في إدارة عملياتها، فإن دمج الذكاء الاصطناعي سيحدث تحولاً نوعياً غير مسبوق، مما يعزز مرونتها التشغيلية ويجعلها أكثر استعداداً للتطورات المستقبلية.

وستتيح شركة إيتون سوليوشنز الفرصة لغالبية الشركات العائلية التي تستخدم منصة أطلس فايف البالغ عددها 750 شركة لتعزيز إنتاجية مكاتبهم من خلال الاستفادة من خدمات منصة «إيتون جي بي تي» التي ستكون متاحة حصرياً لمستخدمي منصة أطلس فايف. كما ستساهم منصة «إيتون جي بي تي» في تحسين عمليات المكاتب العائلية من خلال دمج البيانات المخزنة في الملفات مع بيانات المعاملات المحفوظة على منصة أطلس فايف، مما سيسهم في تبسيط العمليات وزيادة الإنتاجية بشكل ملحوظ.



وتجمع منصة الذكاء الاصطناعي الهجينة «إيتون جي بي تي»، والمدعومة ببراءات الاختراع يجري استصدارها، بين أفضل المميزات المتنوعة لتقنيات الذكاء الاصطناعي، والتي تتضمن تقنيات التعلم الآلي وأنظمة إدارة الأعمال القائمة على الأنظمة الاحترافية والنماذج اللغوية الضخمة لتقديم الرؤى والنتائج بدقة لا تضاهى. كما تعتمد المنصة على عمليات استخراج البيانات باستخدام الذكاء الاصطناعي، بالإضافة لعمليات التلخيص والتوليد والاستدلال والتحويل لمساعدة المكاتب العائلية على إدارة أعمالها بمزيد من الكفاءة والأمان.

وفي ظل التكامل المتزايد لتقنيات الذكاء الاصطناعي في المؤسسات الحديثة، تدرك شركة إيتون سوليوشنز التحديات الأمنية المرتبطة بهذا التطور، بما في ذلك التهديدات التقليدية مثل التصيد الاحتيالي، والبرمجيات الضارة، واختراق البيانات، إلى جانب التهديدات الحديثة القائمة على الذكاء الاصطناعي، مثل التزييف العميق، وسوء الاستخدام، والتحيز الخوارزمي. ومن هذا المنطلق، تعمل إيتون سوليوشنز بالتعاون مع مجلس عملائها الاستشاري على تطوير أطر عمل تلتزم بأعلى معايير الأخلاق، والسلامة، والشفافية، والموثوقية، والأمن، بهدف تحييد هذه المخاطر أو الحد من تأثيرها.