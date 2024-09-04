المركزي: نمو الطلب على الائتمان المصرفي بدعم الاستقرار الاقتصادي والاستثمارات القوية

أكد مصرف الإمارات المركزي نمو الطلب على الائتمان المصرفي في الدولة، مدعوما بالاستقرار الاقتصادي والاستثمارات القوية، وذلك رغم ارتفاع أسعار الفائدة.

وتصدرت المناطق الشمالية للمرة الأولى الطلب على الاقتراض من البنوك ومؤسسات التمويل وفق «استبيان التوجهات الائتمانية» الصادر عن مصرف الإمارات المركزي، حيث تصدرت كالأكثر نمواً في الطلب عن فترة الربع الثاني من العام الجاري، الذي شهد بشكل عام نمو الطلب على الاقتراض برصيد صافٍ بلغ +26.3 نقطة مع استناد الحركة النشطة لعوامل إيجابية، منها التوقعات النشطة للاقتصاد المحلي واستقرار الجدارة الائتمانية.

وبحسب المركزي فإن أكثر من 53.8% من الشركات العاملة في الإمارات أوضحت وجود زيادة نسبية في طلبها على الاقتراض خلال الربع الثاني من العام الجاري، مبيناً عدة عوامل أسهمت في رغبة البنوك ومؤسسات التمويل في الإقراض، تمثلت في إيجابية التوقعات الاقتصادية واستقرار الجدارة الائتمانية للمقترضين، مع وجود تنافسية بين البنوك وتنوع محافظ الأصول البنكية، بينما أكدت نظرة الشركات نحو استمرارية نشاط الإقراض خلال الربع الثالث من العام الجاري مدفوعة بحركة العرض والطلب التوقعات الاقتصادية الإيجابية وتحسن جودة الأصول.

وأبان الرصد الذي قام به «المركزي» بتركز أغلب طلب القروض التقليدية الممنوحة للشركات ثم الأفراد، وذلك في فئة المقيمين بالدولة إلى جانب غير المقيمين، حيث تصدر اقتراض الشركات كلا من قطاع البناء، تلاه كل من قطاع التصنيع، وتطوير العقارات، وتجارة التجزئة والجملة، مدفوعة بمتطلبات الظروف الاقتصادية واحتياجات رأس المال العامل، والتغير في الإنفاق الحكومي، والاستثمار.

وأوضح الرصد وجود تفاؤل بشأن الطلب على القروض من الشركات الصغيرة والمتوسطة الحجم، تليها الشركات الكبيرة والشركات التابعة للحكومة، بينما من المتوقع أن يظل الطلب على الائتمان قوياً في جميع القطاعات الاقتصادية على مدى الأشهر الثلاثة المقبلة، وخاصة في قطاعات البناء، وتطوير العقارات، والتصنيع، وتجارة التجزئة والجملة.

بينما أوضح الاستبيان نشاط طلب الأفراد على القروض الشخصية في معظم فئات التمويلات، تصدرها السعي للحصول على البطاقات الائتمانية وتمويلات السكن والقروض الإسلامية وعمليات إعادة التمويل ونقل القروض وغيرها، وقد عززت الظروف الاقتصادية وارتفاع الدخول الثقة من جانب البنوك، التي تتوقع استمرارية الظروف الائتمانية الإيجابية في القطاع الأسري.

من جانب آخر أوضح الاستبيان حركة القروض المرفوضة من جانب البنوك تركزت في قطاع الأعمال الطلبات المرفوضة للحصول على قروض للشركات الكبيرة أعلى قليلاً من حصة الطلبات المرفوضة للحصول على قروض للشركات الصغيرة والمتوسطة، وكانت أغلبية القروض الشخصية المرفوضة في عمليات تمويل السيارات في الوقت الذي انخفضت معدلات الرفض في قروض الإسكان ثم منح بطاقات الائتمان.