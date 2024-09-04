رئيس الدولة يستقبل النائب الأول لرئيس مجلس الوزراء وزير الدفاع والداخلية الكويتي

استقبل صاحب السمو الشيخ محمد بن زايد آل نهيان رئيس الدولة، حفظه الله،

اليوم، معالي الشيخ فهد يوسف سعود الصباح النائب الأول لرئيس مجلس الوزراء الدفاع وزير الداخلية في دولة الكويت الشقيقة.

ونقل معاليه إلى صاحب السمو الشيخ محمد بن زايد آل نهيان - خلال اللقاء الذي جرى في قصر الشاطئ في أبوظبي - تحيات أخيه صاحب السمو الشيخ مشعل الأحمد الجابر الصباح أمير الكويت وتمنياته لدولة الإمارات دوام التقدم والرخاء.

فيما حمل صاحب السمو الشيخ محمد بن زايد آل نهيان معاليه تحياته إلى أخيه سمو أمير الكويت وأطيب تمنياته لبلده وشعبه الشقيق مزيداً من النماء والازدهار في ظل قيادته الحكيمة.

وبحث سموه ومعالي الشيخ فهد يوسف سعود الصباح..الروابط الأخوية التاريخية التي تجمع دولة الإمارات ودولة الكويت الشقيقة ومستوى تطور التعاون والعمل المشترك في جميع الجوانب التي تخدم مصالح البلدين وتسهم في تحقيق تطلعات شعبيهما الشقيقين نحو التنمية والازدهار.

وتطرق الجانبان إلى أهمية دعم العمل الخليجي المشترك بما يحقق المصالح المتبادلة لدول مجلس التعاون لدول الخليج العربية وشعوبها ويسهم في تعزيز الأمن والاستقرار والازدهار في المنطقة.

حضر اللقاء.. الفريق سمو الشيخ سيف بن زايد آل نهيان نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الداخلية وسمو الشيخ حامد بن زايد آل نهيان وسمو الشيخ حمدان بن محمد بن زايد آل نهيان نائب رئيس ديوان الرئاسة للشؤون الخاصة ومعالي الشيخ نهيان بن مبارك آل نهيان وزير التسامح والتعايش ومعالي الشيخ محمد بن حمد بن طحنون آل نهيان مستشار الشؤون الخاصة في ديوان الرئاسة ومعالي محمد بن مبارك المزروعي وزير الدولة لشؤون الدفاع ومعالي أحمد جمعة الزعابي مستشار صاحب السمو رئيس الدولة وعدد من المسؤولين والوفد المرافق للنائب الأول لرئيس مجلس الوزراء وزير الدفاع وزير الداخلية في دولة الكويت.