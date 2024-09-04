أحمد بن محمد يكرم الفائزين بجائزة محمد بن راشد آل مكتوم للأعمال

(MENAFN
- Al-Bayan)
كرم
سمو الشيخ أحمد بن محمد بن راشد آل مكتوم، النائب الثاني لحاكم دبي رئيس مجلس دبي للإعلام،
اليوم، الفائزين بجائزة محمد بن راشد آل مكتوم للأعمال التي تنظمها غرف دبي في حفل أقيم في دار الاتحاد.
وأكد سموه
أن
هذه الجائزة المرموقة تعكس المكانة العالمية التي وصلت إليها دبي كنموذج مُلهم للريادة في قطاع الأعمال، ونؤكد دعمنا لكل الشركات المتميزة والمبادرات التي تُعزز من تنافسية الإمارة وتساهم في تحقيق أجندة دبي الاقتصادية D33.
وشهد الحفل تكريم كل من
"موانئ دبي العالمية – دول مجلس التعاون الخليجي" - جائزة التوسّع العالمي، و"مجموعة الإمارات" - جائزة الابتكار الرقمي، و"بروكتر آند قامبل العربية" - جائزة الشركات المميزة، "صديقي القابضة" - جائزة الشركات العائلية.
وقال سموه في تدوينة على منصة التواصل الاجتماعي "X": "كرّمنا اليوم الفائزين بجائزة محمد بن راشد آل مكتوم للأعمال التي تنظمها غرف دبي في حفل أقيم في دار الاتحاد، ونبارك لجميع الفائزين: "موانئ دبي العالمية – دول مجلس التعاون الخليجي" - جائزة التوسّع العالمي، "مجموعة الإمارات" - جائزة الابتكار الرقمي، "بروكتر آند قامبل العربية" - جائزة الشركات المميزة، "صديقي القابضة" - جائزة الشركات العائلية".
وأضاف سموه: "هذه الجائزة المرموقة تعكس المكانة العالمية التي وصلت إليها دبي كنموذج مُلهم للريادة في قطاع الأعمال، ونؤكد دعمنا لكل الشركات المتميزة والمبادرات التي تُعزز من تنافسية الإمارة وتساهم في تحقيق أجندة دبي الاقتصادية D33".
MENAFN04092024000110011019ID1108637061
إخلاء المسؤولية القانونية:
تعمل شركة "شبكة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا للخدمات المالية" على توفير المعلومات "كما هي" دون أي تعهدات أو ضمانات... سواء صريحة أو ضمنية.إذ أن هذا يعد إخلاء لمسؤوليتنا من ممارسات الخصوصية أو المحتوى الخاص بالمواقع المرفقة ضمن شبكتنا بما يشمل الصور ومقاطع الفيديو. لأية استفسارات تتعلق باستخدام وإعادة استخدام مصدر المعلومات هذه يرجى التواصل مع مزود المقال المذكور أعلاه.