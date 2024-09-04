أحمد بن محمد يكرم الفائزين بجائزة محمد بن راشد آل مكتوم للأعمال

كرم

سمو الشيخ أحمد بن محمد بن راشد آل مكتوم، النائب الثاني لحاكم دبي رئيس مجلس دبي للإعلام،

اليوم، الفائزين بجائزة محمد بن راشد آل مكتوم للأعمال التي تنظمها غرف دبي في حفل أقيم في دار الاتحاد.

وأكد سموه

أن

هذه الجائزة المرموقة تعكس المكانة العالمية التي وصلت إليها دبي كنموذج مُلهم للريادة في قطاع الأعمال، ونؤكد دعمنا لكل الشركات المتميزة والمبادرات التي تُعزز من تنافسية الإمارة وتساهم في تحقيق أجندة دبي الاقتصادية D33.

وشهد الحفل تكريم كل من

"موانئ دبي العالمية – دول مجلس التعاون الخليجي" - جائزة التوسّع العالمي، و"مجموعة الإمارات" - جائزة الابتكار الرقمي، و"بروكتر آند قامبل العربية" - جائزة الشركات المميزة، "صديقي القابضة" - جائزة الشركات العائلية.

وقال سموه في تدوينة على منصة التواصل الاجتماعي "X": "كرّمنا اليوم الفائزين بجائزة محمد بن راشد آل مكتوم للأعمال التي تنظمها غرف دبي في حفل أقيم في دار الاتحاد، ونبارك لجميع الفائزين: "موانئ دبي العالمية – دول مجلس التعاون الخليجي" - جائزة التوسّع العالمي، "مجموعة الإمارات" - جائزة الابتكار الرقمي، "بروكتر آند قامبل العربية" - جائزة الشركات المميزة، "صديقي القابضة" - جائزة الشركات العائلية".

وأضاف سموه: "هذه الجائزة المرموقة تعكس المكانة العالمية التي وصلت إليها دبي كنموذج مُلهم للريادة في قطاع الأعمال، ونؤكد دعمنا لكل الشركات المتميزة والمبادرات التي تُعزز من تنافسية الإمارة وتساهم في تحقيق أجندة دبي الاقتصادية D33".