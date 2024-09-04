ألمانيا تشتري 6 أنظمة دفاع جوي جديدة تحسباً لـ صواريخ روسيا القريبة

برر المستشار الألماني أولاف شولتس شراء ستة أنظمة دفاع جوي جديدة للجيش الألماني بعمليات التسلح الكبيرة التي تقوم بها روسيا.

وبمناسبة إدخال أول هذه الأنظمة من طراز "إيريس-تي إس إل إم" إلى الخدمة في مدينة تودندورف، قال شولتس اليوم الأربعاء:" هذا ليس مشروعًا عاديًا. الأمر هنا يتعلق - دون أي مبالغة - بالحفاظ على الأمن والسلام في أوروبا".

وأضاف السياسي، الذي ينتمي للحزب الاشتراكي الديمقراطي، أن الرئيس الروسي فلاديمير يقوم منذ سنوات بتعزيز قدراته العسكرية، خاصة في مجال الصواريخ والصواريخ الموجهة (كروز)، واتهم المستشار الألماني الرئيس الروسي بانتهاك اتفاقيات خاصة بنزع السلاح.

وقال شولتس إن بوتين " نقل صواريخ إلى جيب كالينينجراد الذي يقع على مسافة خط جوي بطول 530 كيلومترًا فقط عن برلين. إن عدم الرد على ذلك بشكل مناسب سيكون بمثابة إهمال" محذرا من أن هذا الأمر من شأنه أن يعرض السلام في ألمانيا أيضا للخطر.

وكانت الحكومة الألمانية زودت أوكرانيا بالفعل بأربعة أنظمة سلاح من نوع "إيريس-تي إس إل إم" وثلاثة أنظمة مشابهة من نوع "إيريس-تي إس إل إس" من إنتاج شركة ديل ديفنس.

وترى برلين أن هذه الأنظمة أثبتت فعاليتها في التصدي للهجمات الروسية في أوكرانيا. وذكر شولتس أنه تم إسقاط 250 صاروخا روسيا وطائرة بدون طيار وصاروخا موجها بفضل هذه الأنظمة "مما أدى إلى إنقاذ العديد من الأرواح". وأشار إلى أن نسبة النجاح في إصابة الأهداف بلغت 95%.

ومن المنتظر الآن شراء ستة أنظمة دفاع جوي جديدة للجيش الألماني. وقال شولتس إن "هذه خطوة مهمة بالنسبة لأمن البلاد، خاصة بعد أن تم تجاهل الدفاع الجوي لفترة طويلة".

كما رأى شولتس أن هذه خطوة مهمة أيضًا بالنسبة لأمن أوروبا. وسيكون النظام الجديد جزءًا رئيسيًا من نظام الدفاع الجوي الأوروبي "يوربيان سكاي شيلد"/درع السماء الأوروبي/ الذي بادرت ألمانيا بتأسيسه، والذي يشارك فيه بالفعل 21 دولة.

وأنشأ الجيش الألماني في مدينة تودندورف مركز تدريب يتم فيه تدريب جنود أوكرانيين حاليًا. وسيكون هذا المركز مفتوحًا في المستقبل لكل الدول الأعضاء في نظام "درع السماء الأوروبي".



