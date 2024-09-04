محمد بن راشد يلتقي الرئيس والمدير التنفيذي لشركة نيسان العالمية

أكد صاحب السموّ الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم، نائب رئيس الدولة رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي، رعاه الله، أن دبي حريصة على منح مجتمع الأعمال سواء المحلي أو العالمي، كافة التسهيلات التي تمكّن شركاته ومؤسساته، على تنوع أنشطتها وتباين حجم أعمالها، من استكشاف آفاق جديدة للنمو والتوسّع مع الاستفادة من الفرص الكبيرة التي تتيحها الإمارة بمنظومة اقتصادية تتميز بالحيوية والمرونة والانفتاح على المستقبل تدفعها رؤية واضحة لمتطلبات التنمية المستدامة ورغبة حقيقية في تمكين مختلف القطاعات الاستثمارية من النمو والازدهار انطلاقاً من دبي التي أخذت على عاتقها عهداً بأن تكون داعمة لكل فكر خلّاق وطموح هدفه تقديم قيمة مضافة حقيقية تخدم الإنسان وتسهم في تحسين نوعية حياته.



جاء ذلك خلال لقاء سموّه، بحضور سموّ الشيخ أحمد بن محمد بن راشد آل مكتوم، النائب الثاني لحاكم دبي، اليوم (الأربعاء) ماكوتو أوشيدا، الرئيس والمدير التنفيذي لشركة نيسان موتور العالمية، الرائدة في مجال صناعة السيارات، في دار الاتحاد بدبي.

واستعرض صاحب السموّ الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم مع مسؤول شركة نيسان مجمل أعمال الشركة العالمية في المنطقة بصورة عامة، وفي دولة الإمارات على وجه الخصوص، كونها من الأسواق الرئيسية لنيسان في منطقة الخليج، حيث تم التطرق إلى الخطط المستقبلية للشركة على الصعيدين المحلي والإقليمي، وفرص النمو الجديدة لشركات السيارات في ضوء معدلات التقدم الاقتصادي الكبيرة المتحققة للدولة والتطور المستمر في المشهد التنموي في دبي، واستقطابها لأعداد متزايدة من الكفاءات والمواهب والمشاريع الكبرى التي تجد فيها المناخ الملائم للنمو والازدهار.



وأكد سموّه خلال اللقاء حرص دولة الإمارات على بناء وتوثيق شراكات مثمرة مع كبرى شركات صناعة السيارات في العالم لتعزيز مكانتها كنقطة محورية لسوق السيارات العالمية، مع اعتزام دبي تطوير أكبر سوق للسيارات على المستوى العالمي واستهداف ربطه مع 77 ميناء حول العالم، بما يجعل دبي ضمن أهم أسواق السيارات عالمياً، تماشياً مع مستهدفات أجندتها الاقتصادية D33 الرامية أن تكون معها واحدة من أفضل ثلاث مدن اقتصادية في العالم.

وتطرق اللقاء إلى الكيفية التي

يمكن من خلالها لشركات صناعة السيارات العالمية الاستفادة من الفرص التي تتيحها دولة الإمارات لتوسيع أعمالها في أسواق جديدة وتعزيز فرص النمو طويل الأجل في صناعة عالمية دائمة التطور والنمو، في ضوء القدرات اللوجستية الاستثنائية التي تتمتع بها دبي وارتباطها بأهم الأسواق في المنطقة والعالم، ما يجعلها قاعدة مثالية لشركات السيارات التي تتطلع إلى التوسع إقليمياً وعالمياً.

جاء ذلك في إطار اللقاء الأسبوعي لصاحب السموّ الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم، بحضور سموّ الشيخ أحمد بن سعيد آل مكتوم، رئيس هيئة دبي للطيران المدني الرئيس الأعلى الرئيس التنفيذي لطيران الإمارات والمجموعة، وسموّ الشيخة لطيفة بنت محمد بن راشد آل مكتوم، رئيسة هيئة الثقافة والفنون في دبي، وعدد من الشيوخ وكبار المسؤولين، وجمع من أعيان البلاد وقيادات الأعمال والمستثمرين.

وكانت نيسان قد كشفت في وقت سابق عن سيارتها الجديدة كلياً من طراز "باترول" للعالم انطلاقاً من الإمارات، ما يعكس تقدير قطاع صناعة السيارات العالمي للمكانة المتميزة التي تتمتع بها السوق الإماراتية كمركز رئيس لتجارة السيارات في المنطقة. وكانت نيسان أول شركة يابانية لصناعة السيارات تنشئ مقراً إقليمياً لها في منطقة الشرق الأوسط، بافتتاح مكتبها في دبي في العام 1994. بينما تمتد عمليات نيسان الشرق الأوسط اليوم إلى أكثر من 22 دولة.

يُذكر أن "نيسان" على مستوى العالم توظف نحو ربع مليون شخص وتعتبر الشركة رائدة في مجال تكنولوجيا المركبات عديمة الانبعاثات. وتصنّع الشركة حالياً مركبات في 20 دولة ومنطقة وتقدم منتجات وخدمات في أكثر من 160 دولة ومنطقة حول العالم. وحققت نيسان أرباحاً تشغيلية بلغت 568.7 مليار ين، بزيادة 51% على أساس سنوي في السنة المالية 2023 المنتهية في 31 مارس 2024، بينما وصل صافي الإيرادات المجمعة إلى 12.68 تريليون ين، وسجلت مبيعاتها العالمية 3.44 مليون سيارة.



