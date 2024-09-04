الإعلام العسكري: الطائرات المسيرة تعد متطلبا أساسيا لنا

MENAFN - Khaberni) خبرني - انطلقت فعاليات مؤتمر ومعرض "Levitate" المتخصص في الطائرات المسيرة، والذي يعد أول منصة تجمع بين المهتمين في مجال الطائرات بدون طيار وقادة القطاعات والشركات والمسؤولين الحكوميين الأربعاء، ضمن فعاليات اليوم الثاني من مؤتمر ومعرض معدات العمليات الخاصة "سوفكس 2024".

وناقش المتحدثون خلال جلسات نقاشية، أهمية التدريب والتأهيل، وأثره على تمكين قدرات الأفراد وتعزيز جاهزيتهم في المهام التشغيلية المتقدمة للطائرات المسيرة، إضافة إلى أهمية تجهيز الكوادر البشرية لتلبية معايير التشغيل المتخصص في مختلف القطاعات وكيفية استغلال استراتيجيات التدريب لرفع مستوى مخرجات التشغيل للطائرات المسيرة.

وقال مدير الإعلام العسكري في حديث له خلال المؤتمر، إن الطائرات المسيرة تعد متطلبا أساسيا للقوات المسلحة، وذلك لاستخدامها في مجالات مختلفة مثل المهام القتالية، والحراسة، ونقل المعدات، والاستشعار عن بعد، إضافة إلى مهام التصوير الذي تستخدمها مديرية الإعلام العسكري، مشيراً إلى أن المديرية تتولى مهام إدارة العملية التشغيلية للطائرات المسيرة داخل الأردن.

بدوره قال مدير مركز الملك عبدالله الثاني لتدريب العمليات الخاصة (كاسوتيك) إن الطائرات المسيرة أصبحت جزءا أساسياً من متطلبات الحروب الحديثة، ويعمل المركز على ربط أساليب التدريب التقليدية مع الحديثة منها، إضافةً إلى دمج الطائرات المسيرة في التدريب وهو ما يوفر الوقت والجهد والكلف، وسرعة إنجاز المهام المطلوبة.

من جهته، بين رئيس جامعة الحسين التقنية، إسماعيل الحنيطي، أهمية الدور الأساسي للجامعات، وإعداد وتأهيل الكوادر وأهمية معرفة سوق العمل واحتياجاته، والعمل على إعداد الشباب المنتج والقادر على التكيّف وتقديم البرامج المهمة والأدوات للتطور والتقدم في مجالات الطائرات المسيرة، إضافة إلى أهمية الشراكة مع المؤسسات في برامج التأهيل.

ويهدف المؤتمر إلى مواكبة التطورات في قطاع الطائرات بدون طيار لضمان الاستخدام الآمن والمسؤول لهذه الطائرات في الأردن والمنطقة، حيث يتميز المؤتمر بنسخته الحالية بمناقشات حول الأمن الجوي واستراتيجيات دمج الأنظمة المتكاملة لحماية الأجواء.