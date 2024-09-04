الإعلام العسكري: الطائرات المسيرة تعد متطلبا أساسيا لنا

(MENAFN
- Khaberni) خبرني - انطلقت فعاليات مؤتمر ومعرض "Levitate" المتخصص في تكنولوجيا
الطائرات المسيرة، والذي يعد أول منصة تجمع بين المهتمين في مجال الطائرات بدون طيار وقادة القطاعات والشركات والمسؤولين الحكوميين الأربعاء، ضمن فعاليات اليوم الثاني من مؤتمر ومعرض معدات العمليات الخاصة "سوفكس 2024".
وناقش المتحدثون خلال جلسات نقاشية، أهمية التدريب والتأهيل، وأثره على تمكين قدرات الأفراد وتعزيز جاهزيتهم في المهام التشغيلية المتقدمة للطائرات المسيرة، إضافة إلى أهمية تجهيز الكوادر البشرية لتلبية معايير التشغيل المتخصص في مختلف القطاعات وكيفية استغلال استراتيجيات التدريب لرفع مستوى مخرجات التشغيل للطائرات المسيرة.
وقال مدير الإعلام العسكري في حديث له خلال المؤتمر، إن الطائرات المسيرة تعد متطلبا أساسيا للقوات المسلحة، وذلك لاستخدامها في مجالات مختلفة مثل المهام القتالية، والحراسة، ونقل المعدات، والاستشعار عن بعد، إضافة إلى مهام التصوير الذي تستخدمها مديرية الإعلام العسكري، مشيراً إلى أن المديرية تتولى مهام إدارة العملية التشغيلية للطائرات المسيرة داخل الأردن.
بدوره قال مدير مركز الملك عبدالله الثاني لتدريب العمليات الخاصة (كاسوتيك) إن الطائرات المسيرة أصبحت جزءا أساسياً من متطلبات الحروب الحديثة، ويعمل المركز على ربط أساليب التدريب التقليدية مع الحديثة منها، إضافةً إلى دمج الطائرات المسيرة في التدريب وهو ما يوفر الوقت والجهد والكلف، وسرعة إنجاز المهام المطلوبة.
من جهته، بين رئيس جامعة الحسين التقنية، إسماعيل الحنيطي، أهمية الدور الأساسي للجامعات، وإعداد وتأهيل الكوادر وأهمية معرفة سوق العمل واحتياجاته، والعمل على إعداد الشباب المنتج والقادر على التكيّف وتقديم البرامج المهمة والأدوات للتطور والتقدم في مجالات الطائرات المسيرة، إضافة إلى أهمية الشراكة مع المؤسسات في برامج التأهيل.
ويهدف المؤتمر إلى مواكبة التطورات في قطاع الطائرات بدون طيار لضمان الاستخدام الآمن والمسؤول لهذه الطائرات في الأردن والمنطقة، حيث يتميز المؤتمر بنسخته الحالية بمناقشات حول الأمن الجوي واستراتيجيات دمج الأنظمة المتكاملة لحماية الأجواء.
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