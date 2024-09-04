العجز التجاري للولايات المتحدة يرتفع إلى أعلى مستوى في عامين

(MENAFN
- Al-Borsa News) قالت وزارة التجارة الأمريكية، اليوم الأربعاء، إن العجز التجاري للولايات المتحدة
اتسع بنسبة 7.9% في يوليو إلى 78.8 مليار دولار من 73 مليار دولار في الشهر السابق، وهي أكبر فجوة شهرية منذ يونيو 2022.
وأظهرت البيانات ارتفاع الواردات بنسبة 2.1% إلى 345.4 مليار دولار في يوليو، وجاء هذا الارتفاع بقيادة السلع الرأسمالية والإمدادات الصناعية، كما ارتفعت الصادرات بنسبة 0.5% إلى 266.6 مليار دولار.
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ومع ذلك، فإن حجم العجز التجاري لشهر يوليو، كان أقل قليلًا من تقدرات المحللين في مسح أجرته“داو جونز”، والذي رجح بلوغ فجوة التجارة الخارجية للولايات المتحدة 79.1 مليار دولار.
وجاء ذلك في الوقت الذي توسع فيه عجز تجارة السلع إلى 103.1 مليار دولار، فيما انخفض فائض الخدمات إلى 24.3 مليار دولار، وكان أحد الأسباب الرئيسية هو نمو العجز مع الصين إلى 27.2 مليار دولار، بزيادة قدرها 4.9 مليار دولار، أو 22%.
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