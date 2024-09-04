العجز التجاري للولايات المتحدة يرتفع إلى أعلى مستوى في عامين

MENAFN - Al-Borsa News) قالت وزارة التجارة الأمريكية، اليوم الأربعاء، إن العجز التجارياتسع بنسبة 7.9% في يوليو إلى 78.8 مليار دولار من 73 مليار دولار في الشهر السابق، وهي أكبر فجوة شهرية منذ يونيو 2022.

وأظهرت البيانات ارتفاع الواردات بنسبة 2.1% إلى 345.4 مليار دولار في يوليو، وجاء هذا الارتفاع بقيادة السلع الرأسمالية والإمدادات الصناعية، كما ارتفعت الصادرات بنسبة 0.5% إلى 266.6 مليار دولار.

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ومع ذلك، فإن حجم العجز التجاري لشهر يوليو، كان أقل قليلًا من تقدرات المحللين في مسح أجرته“داو جونز”، والذي رجح بلوغ فجوة التجارة الخارجية للولايات المتحدة 79.1 مليار دولار.

وجاء ذلك في الوقت الذي توسع فيه عجز تجارة السلع إلى 103.1 مليار دولار، فيما انخفض فائض الخدمات إلى 24.3 مليار دولار، وكان أحد الأسباب الرئيسية هو نمو العجز مع الصين إلى 27.2 مليار دولار، بزيادة قدرها 4.9 مليار دولار، أو 22%.