مصر وتركيا توقعان عدد من اتفاقيات التعاون ومذكرات التفاهم

MENAFN - Al-Borsa News) شهد الرئيس عبدالفتاح السيسي، ونظيره التركي رجب طيب أردوغان، اليوم الأربعاء، التوقيع على عدد من اتفاقيات التعاون ومذكرات التفاهم المشتركة، بين مصر تركيا.

وكان الرئيس السيسي قد وصل ظهر اليوم إلى أنقرة، في أول زيارة رسمية له إلى تركيا منذ توليه الرئاسة، وذلك بدعوة من الرئيس التركي أردوغان.

موضوعات“التنمية المحلية” تبحث مع المحافظين موقف المشروعات المتعثرة “EGX30” يتراجع مخالفًا حركة بقية مؤشرات الرئيس التركي: متمسكون بزيادة التجارة مع مصر إلى 15 مليار دولار

ومن بين اتفاقيات التعاون ومذكرات التفاهم المشتركة التي توقيعها، مذكرة تفاهم مع شركة بولاريس التركية لتطوير منطقة صناعية بالعاصمة الادارية الجديدة.

كما شهد الرئيسان التوقيع على عقد تخصيص قطعة أرض في إطار تطوير منطقة صناعية في منطقة 6 أكتوبر، وتم التوقيع على مذكرة تفاهم بين جهاز حماية المنافسة المصري ومؤسسة المنافسة بالجمهورية التركية في مجال السياسة التنافسية.

كما تم توقيع مذكرة تفاهم للتعاون في مجال التعليم العالي بين وزارة التعليم العالي والبحث العلمي وهيئة التعليم العالي بتركيا.

وشهد السيسي وأردوغان توقيع مذكرة تفاهم لتحسين التعاون في قطاع السكك الحديدية بين الهيئة القومية لسكك حديد مصر، وسكك حديد تركيا.

كما تم التوقيع على مذكرة تفاهم بين سلطة الطيران المدني بمصر، والمديرية العامة للطيران المدني بتركيا.

كما شهد الرئيسان التوقيع على مذكرة تفاهم للتعاون في مجال تكنولوجيا المعلومات والاتصالات بين وزارة الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات المصرية ووزارة المواصلات والبنية التحتية التركية.

وشهد الرئيسان أيضا التوقيع على مذكرة تفاهم للتعاون الاقتصادي والعلمي والفني في مجال الزراعة بين الحكومتين المصرية والتركية، بالإضافة إلى مذكرة تفاهم للتعاون في الصحة والعلوم الطبية بين وزارة الصحة والسكان المصرية، ونظيرتها التركية.

وتم توقيع مذكرة تفاهم بين جهاز تنمية المشروعات المتوسطة والصغيرة والمتناهية الصغر بمصر وجهاز تنمية المشروعات الصغيرة والمتوسطة بتركيا.

كما تم توقيع مذكرة تفاهم للتعاون وبناء القدرات بين وزارة التخطيط والتنمية الاقتصادية والتعاون الدولي المصرية ووزارة الثقافة والسياحة التركية.

وشهد السيسي وأردوغان التوقيع على مذكرة تفاهم للتعاون في الموضوعات المالية والاقتصادية بين وزارة المالية المصرية ووزارة الخزانة والمالية التركية.

وشملت مذكرات التفاهم، التوقيع على مذكرة تفاهم في مجال الطاقة بين وزارة الكهرباء والطاقة المتجددة المصرية ووزارة الطاقة والموارد الطبيعية التركية.

كما شهد الرئيسان التوقيع على مذكرة تفاهم في مجال العمل والتشغيل بين وزارة العمل المصرية ووزارة العمل والضمان الاجتماعي التركية.

وشملت مذكرات التفاهم، مذكرة تفاهم للتعاون في مجال حماية البيئة بين وزارة البيئة المصرية ووزارة البيئة والتخطيط العمراني والتغير المناخي التركية.

ووقع البلدان على مذكرة تفاهم للتعاون في مجال العمران بين الحكومتين المصرية والتركية، بالإضافة إلى توقيع مذكرة تفاهم بين وزارة الخارجية والهجرة وشؤون المصريين في الخارج ووزارة الخارجية التركية.