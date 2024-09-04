مصر وتركيا توقعان عدد من اتفاقيات التعاون ومذكرات التفاهم

(MENAFN
- Al-Borsa News) شهد الرئيس عبدالفتاح السيسي، ونظيره التركي رجب طيب أردوغان، اليوم الأربعاء، التوقيع على عدد من اتفاقيات التعاون ومذكرات التفاهم المشتركة، بين مصر تركيا.
وكان الرئيس السيسي قد وصل ظهر اليوم إلى أنقرة، في أول زيارة رسمية له إلى تركيا منذ توليه الرئاسة، وذلك بدعوة من الرئيس التركي أردوغان.
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ومن بين اتفاقيات التعاون ومذكرات التفاهم المشتركة التي توقيعها، مذكرة تفاهم مع شركة بولاريس التركية لتطوير منطقة صناعية بالعاصمة الادارية الجديدة.
كما شهد الرئيسان التوقيع على عقد تخصيص قطعة أرض في إطار تطوير منطقة صناعية في منطقة 6 أكتوبر، وتم التوقيع على مذكرة تفاهم بين جهاز حماية المنافسة المصري ومؤسسة المنافسة بالجمهورية التركية في مجال السياسة التنافسية.
كما تم توقيع مذكرة تفاهم للتعاون في مجال التعليم العالي بين وزارة التعليم العالي والبحث العلمي وهيئة التعليم العالي بتركيا.
وشهد السيسي وأردوغان توقيع مذكرة تفاهم لتحسين التعاون في قطاع السكك الحديدية بين الهيئة القومية لسكك حديد مصر، وسكك حديد تركيا. وزير المالية: نستهدف زيادة حجم التجارة بين مصر وتركيا إلى 15 مليار دولار
كما تم التوقيع على مذكرة تفاهم بين سلطة الطيران المدني بمصر، والمديرية العامة للطيران المدني بتركيا.
كما شهد الرئيسان التوقيع على مذكرة تفاهم للتعاون في مجال تكنولوجيا المعلومات والاتصالات بين وزارة الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات المصرية ووزارة المواصلات والبنية التحتية التركية.
وشهد الرئيسان أيضا التوقيع على مذكرة تفاهم للتعاون الاقتصادي والعلمي والفني في مجال الزراعة بين الحكومتين المصرية والتركية، بالإضافة إلى مذكرة تفاهم للتعاون في الصحة والعلوم الطبية بين وزارة الصحة والسكان المصرية، ونظيرتها التركية.
وتم توقيع مذكرة تفاهم بين جهاز تنمية المشروعات المتوسطة والصغيرة والمتناهية الصغر بمصر وجهاز تنمية المشروعات الصغيرة والمتوسطة بتركيا.
كما تم توقيع مذكرة تفاهم للتعاون وبناء القدرات بين وزارة التخطيط والتنمية الاقتصادية والتعاون الدولي المصرية ووزارة الثقافة والسياحة التركية.
وشهد السيسي وأردوغان التوقيع على مذكرة تفاهم للتعاون في الموضوعات المالية والاقتصادية بين وزارة المالية المصرية ووزارة الخزانة والمالية التركية.
وشملت مذكرات التفاهم، التوقيع على مذكرة تفاهم في مجال الطاقة بين وزارة الكهرباء والطاقة المتجددة المصرية ووزارة الطاقة والموارد الطبيعية التركية.
كما شهد الرئيسان التوقيع على مذكرة تفاهم في مجال العمل والتشغيل بين وزارة العمل المصرية ووزارة العمل والضمان الاجتماعي التركية.
وشملت مذكرات التفاهم، مذكرة تفاهم للتعاون في مجال حماية البيئة بين وزارة البيئة المصرية ووزارة البيئة والتخطيط العمراني والتغير المناخي التركية.
ووقع البلدان على مذكرة تفاهم للتعاون في مجال العمران بين الحكومتين المصرية والتركية، بالإضافة إلى توقيع مذكرة تفاهم بين وزارة الخارجية والهجرة وشؤون المصريين في الخارج ووزارة الخارجية التركية.
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