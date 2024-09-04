كندا تخفض الفائدة للمرة الثالثة على التوالي إلى 4.25%

(MENAFN
- Al-Borsa News) أعلن بنك كندا، اليوم الأربعاء، خفض سعر الفائدة الرئيسي بمقدار ربع نقطة مئوية إلى 4.25%، وهو الخفض الثالث على التوالي بمقدار 25 نقطة أساس من قبل البنك المركزي.
وقال محافظ البنك تيف ماكليم، إنه إذا استمر الاقتصاد في التحسن، فيمكن للكنديين توقع المزيد من خفض أسعار الفائدة في وقت لاحق من هذا العام.
موضوعات متعلقة
هل حان موعد معالجة الاتحاد الأوروبى لأزماته الكبيرة؟ فولفو تتراجع عن تعهدها ببيع السيارات الكهربائية فقط بحلول عام 2030 الأردن والإمارات يوقّعان وثائق لإنشاء مشروع استثماري للسّكك الحديد بـ2.3 مليار دولار
ويأتي خفض سعر الفائدة متوافقاً مع توقعات الغالبية العظمى من خبراء الاقتصاد في مسح أجرته وكالة“بلومبرج”، في ظل هدوء الضغوط التضخمية في كندا .
وسجل مؤشر أسعار المستهلك التابع لهيئة الإحصاء الكندية، ارتفاعًا قدره 2.5% خلال يوليو، مما يشير إلى أن التضخم يواصل اتجاهه الهبوطي نحو هدف البنك البالغ 2%.
وذكر البنك أن البيانات الأولية تشير إلى أن النشاط الاقتصادي كان ضعيفًا خلال شهري يونيو ويوليو، وأن عملية التوظيف توقفت عن النمو في الأشهر الأخيرة.
المصدر:
MENAFN04092024000202011048ID1108637050
إخلاء المسؤولية القانونية:
تعمل شركة "شبكة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا للخدمات المالية" على توفير المعلومات "كما هي" دون أي تعهدات أو ضمانات... سواء صريحة أو ضمنية.إذ أن هذا يعد إخلاء لمسؤوليتنا من ممارسات الخصوصية أو المحتوى الخاص بالمواقع المرفقة ضمن شبكتنا بما يشمل الصور ومقاطع الفيديو. لأية استفسارات تتعلق باستخدام وإعادة استخدام مصدر المعلومات هذه يرجى التواصل مع مزود المقال المذكور أعلاه.