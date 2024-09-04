Wednesday, 04 September 2024 11:01 GMT

     امريكا              اوروبا          عرب          اسيا          افريقيا        سياسة    |     اقتصاد          نفط وطاقة          ترفيه          رياضة    


كندا تخفض الفائدة للمرة الثالثة على التوالي إلى 4.25%

9/4/2024 2:58:55 PM
(MENAFN- Al-Borsa News) أعلن بنك كندا، اليوم الأربعاء، خفض سعر الفائدة الرئيسي بمقدار ربع نقطة مئوية إلى 4.25%، وهو الخفض الثالث على التوالي بمقدار 25 نقطة أساس من قبل البنك المركزي.

وقال محافظ البنك تيف ماكليم، إنه إذا استمر الاقتصاد في التحسن، فيمكن للكنديين توقع المزيد من خفض أسعار الفائدة في وقت لاحق من هذا العام.

موضوعات متعلقة هل حان موعد معالجة الاتحاد الأوروبى لأزماته الكبيرة؟ فولفو تتراجع عن تعهدها ببيع السيارات الكهربائية فقط بحلول عام 2030 الأردن والإمارات يوقّعان وثائق لإنشاء مشروع استثماري للسّكك الحديد بـ2.3 مليار دولار

ويأتي خفض سعر الفائدة متوافقاً مع توقعات الغالبية العظمى من خبراء الاقتصاد في مسح أجرته وكالة“بلومبرج”، في ظل هدوء الضغوط التضخمية في كندا .

وسجل مؤشر أسعار المستهلك التابع لهيئة الإحصاء الكندية، ارتفاعًا قدره 2.5% خلال يوليو، مما يشير إلى أن التضخم يواصل اتجاهه الهبوطي نحو هدف البنك البالغ 2%.

وذكر البنك أن البيانات الأولية تشير إلى أن النشاط الاقتصادي كان ضعيفًا خلال شهري يونيو ويوليو، وأن عملية التوظيف توقفت عن النمو في الأشهر الأخيرة.

المصدر:

MENAFN04092024000202011048ID1108637050

إخلاء المسؤولية القانونية:
تعمل شركة "شبكة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا للخدمات المالية" على توفير المعلومات "كما هي" دون أي تعهدات أو ضمانات... سواء صريحة أو ضمنية.إذ أن هذا يعد إخلاء لمسؤوليتنا من ممارسات الخصوصية أو المحتوى الخاص بالمواقع المرفقة ضمن شبكتنا بما يشمل الصور ومقاطع الفيديو. لأية استفسارات تتعلق باستخدام وإعادة استخدام مصدر المعلومات هذه يرجى التواصل مع مزود المقال المذكور أعلاه.

Tags

Label

Comments

No comment

Category

Date

النشرة الإخبارية



آخر الأخبار

البحث