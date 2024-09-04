كندا تخفض الفائدة للمرة الثالثة على التوالي إلى 4.25%

MENAFN - Al-Borsa News) أعلن بنك كندا، اليوم الأربعاء، خفض سعر الفائدة الرئيسي بمقدار ربع نقطة مئوية إلى 4.25%، وهو الخفض الثالث على التوالي بمقدار 25 نقطة أساس من قبل البنك المركزي.

وقال محافظ البنك تيف ماكليم، إنه إذا استمر الاقتصاد في التحسن، فيمكن للكنديين توقع المزيد من خفض أسعار الفائدة في وقت لاحق من هذا العام.

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ويأتي خفض سعر الفائدة متوافقاً مع توقعات الغالبية العظمى من خبراء الاقتصاد في مسح أجرته وكالة“بلومبرج”، في ظل هدوء الضغوط التضخمية في كندا .

وسجل مؤشر أسعار المستهلك التابع لهيئة الإحصاء الكندية، ارتفاعًا قدره 2.5% خلال يوليو، مما يشير إلى أن التضخم يواصل اتجاهه الهبوطي نحو هدف البنك البالغ 2%.

وذكر البنك أن البيانات الأولية تشير إلى أن النشاط الاقتصادي كان ضعيفًا خلال شهري يونيو ويوليو، وأن عملية التوظيف توقفت عن النمو في الأشهر الأخيرة.

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