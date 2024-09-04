الدولية للمحاصيل تقترح توزيع أسهم مجانية على المساهمين - جريدة البورصة

MENAFN - Al-Borsa News) أوصى مجلس إدارة شركة الدولية للمحاصيل الزراعية توزيع سهم مجانية على المساهمين عن العام المالي الماضي.

وأوضحت الشركة أن المجلس أقترح توزيع 1.4 سهم مجاني لكل سهم أصلي.

موضوعات“EGX30” يتراجع مخالفًا حركة بقية مؤشرات تباين مؤشرات الأسهم الأمريكية بالمستهل مع استمرار الضغوط على قطاع التكنولوجيا ((إى إف چى هيرميس)) تتصدر تصنيفات استطلاع ((Emerging EMEA Extel Survey)) لعام 2024

كما قرر المجلس ترحيل أرباح بقيمة 6.8 مليون جنيه للعام المقبل.

وارتفعت أرباح شركة الدولية للمحاصيل الزراعية، بنسبة 17.8% خلال العام المالي 2023-2024، لتصل 518.9 مليون جنيه، مقارنة بربح 440.5 مليون جنيه خلال العام المالي الأسبق.

وانخفضت مبيعات الشركة خلال العام المالي الماضي إلى 1.92 مليار جنيه، مقابل 2.3 مليار جنيه خلال نفس الفترة من العام المالي السابق له.

وكانت قررت شركة الدولية للمحاصيل الزراعية، المساهمة في رأسمال شركة غرب المنيا للزراعات المحدودة.

ويبلغ رأسمال غرب المنيا 100 مليون جنيه، ونسبة مشاركة الدولية للمحاصيل الزراعية 40%.

وتدرس شركة الدولية للمحاصيل الزراعية، المساهمة في تأسيس شركة أغراضها استصلاح واستزراع وتنمية الأراضي الصحراوية والاستثمار الزراعي والاستزراع السمكي والانتاج الحيواني والداجني في مناطق التنمية الزراعية.

وأضافت الشركة أن رأس المال لم يتم تحديده بعد وكذلك نسبة المساهمة، لافتة إلى وجود لجنة مشكلة لدراسة تمويل تأسيس الشركة.