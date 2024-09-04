الدولية للمحاصيل تقترح توزيع أسهم مجانية على المساهمين - جريدة البورصة

(MENAFN
- Al-Borsa News) أوصى مجلس إدارة شركة الدولية للمحاصيل الزراعية توزيع سهم مجانية على المساهمين عن العام المالي الماضي.
وأوضحت الشركة أن المجلس أقترح توزيع 1.4 سهم مجاني لكل سهم أصلي.
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كما قرر المجلس ترحيل أرباح بقيمة 6.8 مليون جنيه للعام المقبل.
وارتفعت أرباح شركة الدولية للمحاصيل الزراعية، بنسبة 17.8% خلال العام المالي 2023-2024، لتصل 518.9 مليون جنيه، مقارنة بربح 440.5 مليون جنيه خلال العام المالي الأسبق.
وانخفضت مبيعات الشركة خلال العام المالي الماضي إلى 1.92 مليار جنيه، مقابل 2.3 مليار جنيه خلال نفس الفترة من العام المالي السابق له.
وكانت قررت شركة الدولية للمحاصيل الزراعية، المساهمة في رأسمال شركة غرب المنيا للزراعات المحدودة.
ويبلغ رأسمال غرب المنيا 100 مليون جنيه، ونسبة مشاركة الدولية للمحاصيل الزراعية 40%.
وتدرس شركة الدولية للمحاصيل الزراعية، المساهمة في تأسيس شركة أغراضها استصلاح واستزراع وتنمية الأراضي الصحراوية والاستثمار الزراعي والاستزراع السمكي والانتاج الحيواني والداجني في مناطق التنمية الزراعية.
وأضافت الشركة أن رأس المال لم يتم تحديده بعد وكذلك نسبة المساهمة، لافتة إلى وجود لجنة مشكلة لدراسة تمويل تأسيس الشركة.
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