المؤشر الرئيسى يتراجع مخالفًا حركة بقية مؤشرات البورصة

MENAFN - Al-Borsa News) تباينت مؤشرات البورصة، خلال، وسط ترقب لأسعار الفائدة فى اجتماع المقرر له الخميس.

وتراجع المؤشر الرئيسى EGX30 فى جلسة الأربعاء بنسبة 0.07% ليسجل 30998 نقطة، وأغلق المؤشر الإسلامى“EGX33” مرتفعا بنحو 0.20% ليصل إلى مستوى 3008 نقطة، بينما صعد مؤشر الشركات المتوسطة والصغيرة ((EGX70)) متساوى الأوزان بنسبة 0.24% إلى 7228 نقطة، كما ارتفع المؤشر الأوسع نطاقاً ((EGX100)) متساوى الأوزان بنسبة 0.14% إلى 10330 نقطة.

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ورجح محمد إسماعيل، رئيس قسم التحليل الفنى بشركة سيجما لتداول الأوراق المالية، أن يختبر EGX30 مستوى 32 ألف نقطة خلال الفترة المقبلة، حال استمراره أعلى منطقة 30.6 ألف نقطة، مشيرًا إلى أن المؤشر يتحرك فى نطاق عرضى ضيق بين 30.6 ألف و31.2 ألف نقطة، ونصح المستثمرين بالتركيز على الأسهم ذات السيولة المرتفعة.

وأشار إلى أن EGX70 EWI أفضل أداءً، وخاصة بعد اختراقه لمنطقة 6900 نقطة، متوقعًا أن يستهدف المؤشر منطقة 7600-7700 نقطة خلال الفترة المقبلة.

وتم التداول خلال تعاملات الأربعاء على 1.2 مليار سهم، بقيمة بلغت 4.6 مليار جنيه من خلال 128.2 ألف عملية، من خلال التعامل على 209 شركات خلال الجلسة، ارتفع منها 68 سهمًا، وتراجعت أسعار 97 أسهم، فى حين استقرت أسعار 44 سهمًا دون تغيير، كما سجل رأس المال السوقى نحو 2.123 تريليون جنيه.

وتوقع أحمد ناشى، رئيس قسم التحليل الفنى بشركة سى إف آى لتداول الأوراق المالية، أن يختبر المؤشر الرئيسى منطقة مقاومة 31.2 ألف نقطة وتحقيق مستويات جديدة، حال الاستقرار أعلى مستوى 30.7 ألف نقطة.

وأوضح أن مؤشر الشركات الصغيرة والمتوسطة أفضل أداءً من المؤشر الرئيسى مرجحًا ان يختبر مستوى 7400 نقطة الفترة المقبلة، فى حالة استمراره أعلى مستويات 7100-7150 نقطة.

ويرى أن أحجام التداول ستشهد ارتفاعًا خلال الفترة المقبلة مع زيادة أسعار الأسهم والتى بدورها تشجع المستثمرين على ضخ سيولة جديدة.

ولفت إلى أن أبرز القطاعات التى بها فرص شرائية خلال الفترة المقبلة تتمثل فى البنوك وخاصةً أسهم ((التجارى الدولى))، وسهم ((كريدى أجريكول))، وقطاع الأوية مثل ((راميدا))، و((ابن سينا)) و((إيبيكو))، بالإضافة إلى قطاع الأغذية وقطاع العقارات الذى يشهد عمليات جنى أرباح.

وارتفعت الأسهم القيادية ليسجل ((التجارى الدولى)) و((حديد عز)) و((ابن سينا فارم)) و((راميدا)) صعودا بنسب 0.08% و1.88% و4.32% و4.08% على الترتيب، لتغلق عند مستويات 87 جنيها، و106.98 جنيه و3.62 جنيه و2.55 جنيه على التوالى.

وجاءت أكثر الأسهم ارتفاعا خلال الجلسة ((جراند انفستمنت)) بنسبة 19.92%، و((ثمار)) و((كفر الزيات)) بنسب 19.76% و16.09%، بينما كانت أكثر الأسهم انخفاضا خلال الجلسة ((إيه كابيتال)) بنسبة 5.24%، و((أسمنت سيناء)) و((الخليجية الكندية)) بنسب 5.15% و4.96%.

وعلى صعيد تعاملات المستثمرين، اتجهت تعاملات الأجانب نحو الشراء بصافى 255.6 مليون جنيه، بينما اتجهت تعاملات المصريين والعرب نحو البيع بصافى 14405 مليون جنيه و0.05 مليون جنيه على الترتيب.