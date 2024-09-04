المؤشر الرئيسى يتراجع مخالفًا حركة بقية مؤشرات البورصة

(MENAFN
- Al-Borsa News) تباينت مؤشرات البورصة، خلال تعاملات اليوم الأربعاء
، وسط ترقب لأسعار الفائدة فى اجتماع البنك المركزي
المقرر له الخميس.
وتراجع المؤشر الرئيسى EGX30 فى جلسة الأربعاء بنسبة 0.07% ليسجل 30998 نقطة، وأغلق المؤشر الإسلامى“EGX33” مرتفعا بنحو 0.20% ليصل إلى مستوى 3008 نقطة، بينما صعد مؤشر الشركات المتوسطة والصغيرة ((EGX70)) متساوى الأوزان بنسبة 0.24% إلى 7228 نقطة، كما ارتفع المؤشر الأوسع نطاقاً ((EGX100)) متساوى الأوزان بنسبة 0.14% إلى 10330 نقطة.
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ورجح محمد إسماعيل، رئيس قسم التحليل الفنى بشركة سيجما لتداول الأوراق المالية، أن يختبر EGX30 مستوى 32 ألف نقطة خلال الفترة المقبلة، حال استمراره أعلى منطقة 30.6 ألف نقطة، مشيرًا إلى أن المؤشر يتحرك فى نطاق عرضى ضيق بين 30.6 ألف و31.2 ألف نقطة، ونصح المستثمرين بالتركيز على الأسهم ذات السيولة المرتفعة.
وأشار إلى أن EGX70 EWI أفضل أداءً، وخاصة بعد اختراقه لمنطقة 6900 نقطة، متوقعًا أن يستهدف المؤشر منطقة 7600-7700 نقطة خلال الفترة المقبلة.
وتم التداول خلال تعاملات الأربعاء على 1.2 مليار سهم، بقيمة بلغت 4.6 مليار جنيه من خلال 128.2 ألف عملية، من خلال التعامل على 209 شركات خلال الجلسة، ارتفع منها 68 سهمًا، وتراجعت أسعار 97 أسهم، فى حين استقرت أسعار 44 سهمًا دون تغيير، كما سجل رأس المال السوقى نحو 2.123 تريليون جنيه. ناشى: أسهم قطاع ((البنوك)) و((الأدوية)) و((الأغذية)) و((العقارات)) فرص واعدة
وتوقع أحمد ناشى، رئيس قسم التحليل الفنى بشركة سى إف آى لتداول الأوراق المالية، أن يختبر المؤشر الرئيسى منطقة مقاومة 31.2 ألف نقطة وتحقيق مستويات جديدة، حال الاستقرار أعلى مستوى 30.7 ألف نقطة.
وأوضح أن مؤشر الشركات الصغيرة والمتوسطة أفضل أداءً من المؤشر الرئيسى مرجحًا ان يختبر مستوى 7400 نقطة الفترة المقبلة، فى حالة استمراره أعلى مستويات 7100-7150 نقطة.
ويرى أن أحجام التداول ستشهد ارتفاعًا خلال الفترة المقبلة مع زيادة أسعار الأسهم والتى بدورها تشجع المستثمرين على ضخ سيولة جديدة.
ولفت إلى أن أبرز القطاعات التى بها فرص شرائية خلال الفترة المقبلة تتمثل فى البنوك وخاصةً أسهم ((التجارى الدولى))، وسهم ((كريدى أجريكول))، وقطاع الأوية مثل ((راميدا))، و((ابن سينا)) و((إيبيكو))، بالإضافة إلى قطاع الأغذية وقطاع العقارات الذى يشهد عمليات جنى أرباح.
وارتفعت الأسهم القيادية ليسجل ((التجارى الدولى)) و((حديد عز)) و((ابن سينا فارم)) و((راميدا)) صعودا بنسب 0.08% و1.88% و4.32% و4.08% على الترتيب، لتغلق عند مستويات 87 جنيها، و106.98 جنيه و3.62 جنيه و2.55 جنيه على التوالى.
وجاءت أكثر الأسهم ارتفاعا خلال الجلسة ((جراند انفستمنت)) بنسبة 19.92%، و((ثمار)) و((كفر الزيات)) بنسب 19.76% و16.09%، بينما كانت أكثر الأسهم انخفاضا خلال الجلسة ((إيه كابيتال)) بنسبة 5.24%، و((أسمنت سيناء)) و((الخليجية الكندية)) بنسب 5.15% و4.96%.
وعلى صعيد تعاملات المستثمرين، اتجهت تعاملات الأجانب نحو الشراء بصافى 255.6 مليون جنيه، بينما اتجهت تعاملات المصريين والعرب نحو البيع بصافى 14405 مليون جنيه و0.05 مليون جنيه على الترتيب.
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