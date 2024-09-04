رئيس فيدرالي أتلانتا: يجب البدء فى خفض الفائدة دون انتظار تراجع التضخم

(MENAFN
- Al-Borsa News) قال رئيس بنك الاحتياطي الفيدرالي في أتلانتا، رافائيل بوستيك، اليوم الأربعاء، إنه مستعد لبدء خفض أسعار الفائدة حتى مع بقاء التضخم فوق هدف البنك المركزي.
وكتب في رسالة نُشرت عبر موقع بنك الاحتياطي الفيدرالي في أتلانتا:“أعتقد أننا لا نستطيع الانتظار حتى ينخفض التضخم فعليًا إلى 2% لبدء إزالة القيود، لأن هذا من شأنه أن يخاطر باضطرابات سوق العمل التي قد تسبب ألمًا ومعاناة غير ضروريين”.
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وكان“بوستيك” – وهو عضو مصوت في اللجنة الفيدرالية للسوق المفتوح هذا العام – من صناع السياسات الأكثر تشددًا المؤيدين لنهج صارم للغاية من أجل مكافحة التضخم، لكن أشار إلى أن تركيزه تحول أكثر نحو التوظيف مع تزايد علامات ضعف سوق العمل.
وأضاف:“أطمئن، لا أشعر بانهيار وشيك أو ذعر، ومع ذلك، فإن البيانات وردود أفعالنا تصف اقتصادًا وسوق عمل يفقدان الزخم، والجانب الإيجابي في هذا هو أن التباطؤ في النشاط يغذي انخفاضًا مستمرًا ومرحبًا به في وتيرة التضخم”.
وتأتي الرسالة في ظل توقعات الأسواق على نطاق واسع بأن يخفض الفيدرالي سعر الفائدة القياسي بمقدار ربع نقطة مئوية على الأقل عندما يجتمع في 17-18 سبتمبر.
المصدر:
MENAFN04092024000202011048ID1108637044
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