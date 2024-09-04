رئيس فيدرالي أتلانتا: يجب البدء فى خفض الفائدة دون انتظار تراجع التضخم

MENAFN - Al-Borsa News) قال رئيس بنك الاحتياطي الفيدرالي في أتلانتا، رافائيل بوستيك، اليوم الأربعاء، إنه مستعد لبدء خفض أسعار الفائدة حتى مع بقاء التضخم فوق هدف البنك المركزي.

وكتب في رسالة نُشرت عبر موقع بنك الاحتياطي الفيدرالي في أتلانتا:“أعتقد أننا لا نستطيع الانتظار حتى ينخفض ​​التضخم فعليًا إلى 2% لبدء إزالة القيود، لأن هذا من شأنه أن يخاطر باضطرابات سوق العمل التي قد تسبب ألمًا ومعاناة غير ضروريين”.

موضوعاتهل حان موعد معالجة الاتحاد الأوروبى لأزماته الكبيرة؟ فولفو تتراجع عن تعهدها ببيع السيارات الكهربائية فقط بحلول عام 2030 الأردن والإمارات يوقّعان وثائق لإنشاء مشروع استثماري للسّكك الحديد بـ2.3 مليار دولار

وكان“بوستيك” – وهو عضو مصوت في اللجنة الفيدرالية للسوق المفتوح هذا العام – من صناع السياسات الأكثر تشددًا المؤيدين لنهج صارم للغاية من أجل مكافحة التضخم، لكن أشار إلى أن تركيزه تحول أكثر نحو التوظيف مع تزايد علامات ضعف سوق العمل.

وأضاف:“أطمئن، لا أشعر بانهيار وشيك أو ذعر، ومع ذلك، فإن البيانات وردود أفعالنا تصف اقتصادًا وسوق عمل يفقدان الزخم، والجانب الإيجابي في هذا هو أن التباطؤ في النشاط يغذي انخفاضًا مستمرًا ومرحبًا به في وتيرة التضخم”.

وتأتي الرسالة في ظل توقعات الأسواق على نطاق واسع بأن يخفض الفيدرالي سعر الفائدة القياسي بمقدار ربع نقطة مئوية على الأقل عندما يجتمع في 17-18 سبتمبر.

المصدر: