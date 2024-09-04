منحنى العائد على السندات الأمريكية يعود إلى طبيعته لأول مرة بعامين

MENAFN - Al-Borsa News) عادت العلاقة بين عائد سندات الخزانة لأجل 10 أعوام وعامين إلى طبيعتها لفترة وجيزة، اليوم الأربعاء، حيث استرد منحنى العائد شكله الطبيعي بدلًا من“المقلوب” الذي يشير عادة إلى ركود الاقتصاد الأمريكي.

وفي أعقاب البيانات الاقتصادية التي أظهرت انخفاضًا حادًا في فرص العمل وتصريحات رئيس بنك الاحتياطي الفيدرالي في أتلانتا“رافائيل بوستيك”، ارتفع العائد على السندات لأجل 10 أعوام فوق عائد السندات لأجل العامين لأول مرة منذ يونيو 2022.

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وتاريخيًا، أشار منحنى العائد المقلوب – حيث يكون العائد على السندات ذات الأجل الأقصر أعلى من نظيرتها الأطول – إلى معظم حالات الركود منذ الحرب العالمية الثانية.

والسبب وراء ارتفاع العائدات على السندات ذات الأجل الأقصر فوق نظيراتها طويلة الأجل هو في الأساس نتيجة لتقييم المتداولين للنمو الأبطأ في المستقبل.

ومع ذلك، فإن عودة المنحنى إلى طبيعته لا يشير بالضرورة إلى أوقات جيدة في المستقبل، وعادة ما يرتد المنحنى إلى وضعه الطبيعي قبل أن يضرب الركود اقتصاد الولايات المتحدة، ما يعني أن البلاد قد تكون أمام مرحلة صعبة مقبلة.

وتراجع العائد على السندات لأجل عامين بمقدار 9 نقاط أساس إلى 3.799%، فيما هبط العائد على السندات لأجل 10 أعوام بمقدار 5 نقاط أساس إلى 3.793%، في تمام الساعة 06:07 مساءً بتوقيت القاهرة، بعدما لامس 3.842% في وقت سابق.

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