سامسونج تعتزم خفض العمالة في الصين 30% مع ضعف الطلب

(MENAFN
- Al-Borsa News) قالت شركة سامسونج إلكترونيكس، إنها ستخفض 8% من فريق المبيعات في الصين وسط أداء ضعيف، ويمثل هذا بداية إعادة هيكلة أوسع نطاقًا، من شأنها أن تخفض ما يصل إلى 30% من قوتها العاملة هناك بحلول العام المقبل، بحسب تقرير.
وأخطرت“سامسونج” الموظفين في الصين بإعادة الهيكلة التي ستؤدي لتسريح حوالي 130 عاملا – أي ما يعادل 8% من موظفي المبيعات المحليين – حيث تواصل الشركة التعامل مع تباطؤ الطلب على الجوالات الذكية وأجهزة التلفزيون في ثاني أكبر اقتصاد في العالم.
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ووفقًا لتقرير صحيفة“ساوث تشاينا مورنينج بوست”، فإن أكبر بائع للجوالات الذكية في العالم خلال الربعين الماضيين – بحسب شركة الأبحاث“آي دي سي”- بدأت بالفعل في قبول الاستقالات الطوعية، ومن المتوقع أن تسعى“سامسونج” إلى تسريح العمال في حالة انخفاض عدد الاستقالات الطوعية عن هدفها.
وقالت وحدة“سامسونج” في الصين إن الإجراءات المزمعة، تهدف إلى تحسين الكفاءة التشغيلية وتعزيز القدرة التنافسية في السوق، حيث تخطط الشركة للتخلص من الوظائف الزائدة عن الحاجة لتخصيص الموارد بشكل أفضل وتعزيز الأداء التنظيمي.
المصدر:
MENAFN04092024000202011048ID1108637042
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