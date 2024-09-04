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سامسونج تعتزم خفض العمالة في الصين 30% مع ضعف الطلب

9/4/2024 2:58:52 PM
(MENAFN- Al-Borsa News) قالت شركة سامسونج إلكترونيكس، إنها ستخفض 8% من فريق المبيعات في الصين وسط أداء ضعيف، ويمثل هذا بداية إعادة هيكلة أوسع نطاقًا، من شأنها أن تخفض ما يصل إلى 30% من قوتها العاملة هناك بحلول العام المقبل، بحسب تقرير.

وأخطرت“سامسونج” الموظفين في الصين بإعادة الهيكلة التي ستؤدي لتسريح حوالي 130 عاملا – أي ما يعادل 8% من موظفي المبيعات المحليين – حيث تواصل الشركة التعامل مع تباطؤ الطلب على الجوالات الذكية وأجهزة التلفزيون في ثاني أكبر اقتصاد في العالم.

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ووفقًا لتقرير صحيفة“ساوث تشاينا مورنينج بوست”، فإن أكبر بائع للجوالات الذكية في العالم خلال الربعين الماضيين – بحسب شركة الأبحاث“آي دي سي”- بدأت بالفعل في قبول الاستقالات الطوعية، ومن المتوقع أن تسعى“سامسونج” إلى تسريح العمال في حالة انخفاض عدد الاستقالات الطوعية عن هدفها.

وقالت وحدة“سامسونج” في الصين إن الإجراءات المزمعة، تهدف إلى تحسين الكفاءة التشغيلية وتعزيز القدرة التنافسية في السوق، حيث تخطط الشركة للتخلص من الوظائف الزائدة عن الحاجة لتخصيص الموارد بشكل أفضل وتعزيز الأداء التنظيمي.

المصدر:

MENAFN04092024000202011048ID1108637042

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