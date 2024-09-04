فرص العمل المتاحة في أمريكا تتراجع لأدنى مستوى منذ يناير 2021

(MENAFN
- Al-Borsa News) انخفض عدد فرص العمل المتاحة في الولايات المتحدة للشهر الثاني على التوالي في يوليو، ليسجل أدنى مستوى منذ يناير 2021 مع تباطؤ سوق العمل.
وكشفت بيانات مكتب إحصاءات العمل الأربعاء، تراجع عدد فرص العمل المتاحة إلى 7.7 مليون فرصة خلال يوليو، من قراءة شهر يونيو والمعدلة بالخفض عند 7.9 مليون، ومقارنة بتوقعات تسجيل 8.1 مليون فرصة عمل.
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بينما ارتفعت عمليات التعيين 273 ألفًا عند 5.5 مليون خلال يوليو، وزادت حالات مغادرة العمل إلى 5.4 مليون حالة من 5.1 مليون في شهر يونيو.
يأتي هذا مع ارتفاع عدد حالات الاستقالة من العمل لتصل إلى 3.3 مليون خلال شهر يوليو من 3.2 مليون في شهر يونيو.
المصدر:
MENAFN04092024000202011048ID1108637041
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