فرص العمل المتاحة في أمريكا تتراجع لأدنى مستوى منذ يناير 2021

MENAFN - Al-Borsa News) انخفض عدد فرص العمل المتاحة في الولايات المتحدة للشهر الثاني على التوالي في يوليو، ليسجل أدنى مستوى منذ يناير 2021 مع تباطؤ سوق العمل.

وكشفت بيانات مكتب إحصاءات العمل الأربعاء، تراجع عدد فرص العمل المتاحة إلى 7.7 مليون فرصة خلال يوليو، من قراءة شهر يونيو والمعدلة بالخفض عند 7.9 مليون، ومقارنة بتوقعات تسجيل 8.1 مليون فرصة عمل.

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بينما ارتفعت عمليات التعيين 273 ألفًا عند 5.5 مليون خلال يوليو، وزادت حالات مغادرة العمل إلى 5.4 مليون حالة من 5.1 مليون في شهر يونيو.

يأتي هذا مع ارتفاع عدد حالات الاستقالة من العمل لتصل إلى 3.3 مليون خلال شهر يوليو من 3.2 مليون في شهر يونيو.

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