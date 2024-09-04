قطر المركزي يصدر إرشادات استخدام الذكاء الاصطناعي في القطاع المالي

(MENAFN
- Al-Borsa News) أعلن مصرف قطر المركزي اليوم، إصدار إرشادات الذكاء الاصطناعي بهدف تنظيم استخدامه في القطاع المالي؛ وذلك تماشيا مع الاستراتيجية الثالثة للقطاع المالي واستراتيجية التكنولوجيا المالية، ومن منطلق سعى مصرف قطر المركزي الدائم إلى تنظيم وتطوير القطاع المالي في الدولة.
وأشار مصرف قطر المركزي – في بيان أذاعته وكالة الأنباء القطرية – إلى أن تبني تقنيات الذكاء الاصطناعي في القطاع المالي؛ يعد فرصة مهمة للمؤسسات المالية العاملة في الدولة لاستكشاف الإمكانيات الكامنة فيه من أجل تطوير المنتجات والخدمات الموجهة لفائدة العملاء عبر استخدام أحدث التقنيات وبعدة طرق متطورة تواكب أحدث الممارسات والمعايير الدولية.
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ويوفر الذكاء الاصطناعي العديد من الفوائد والمزايا الأخرى للقطاع المالي، حيث يساعد على تحسين كفاءة العمليات والأنشطة المالية، عبر زيادة سرعة تقديم الخدمات المالية بما يحقق تجربة فريدة من نوعها للعملاء ويزيد من نسبة رضاهم عن الخدمات المالية المقدمة، إضافة إلى ذلك فإن استخدامه في القطاع المالي يساعد في تقليل التكاليف التشغيلية للعمليات المالية.
كما يعزز من شفافية التعاملات مع توفير أكبر قدر ممكن من الأمان، علاوة على أنه يوفر قدرة عالية على رصد الأنشطة الاحتيالية، وبالتالي يرفع من تنافسية أسواق المال القطرية إقليميا وعالميا ويدعم تطورها ويجذب الاستثمارات نحوها، مع المحافظة على النمو المستدام للقطاع المالي في دولة قطر.
وأكد مصرف قطر المركزي التزامه بتقديم المبادرات الفاعلة والقيمة التي تساعد على إنشاء بيئة ملائمة لنمو قطاع التكنولوجيا المالية في الدولة، من أجل تطوير القطاع المالي وتعزيز الكفاءة التشغيلية وروح الابتكار في الخدمات المالية والمصرفية في الدولة، وبما يتماشى مع رؤية قطر الوطنية 2030.
المصدر:
MENAFN04092024000202011048ID1108637040
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