قطر المركزي يصدر إرشادات استخدام الذكاء الاصطناعي في القطاع المالي

MENAFN - Al-Borsa News) أعلن مصرف قطر المركزي اليوم، إصدار إرشادات الذكاء الاصطناعي بهدف تنظيم استخدامه في القطاع المالي؛ وذلك تماشيا مع الاستراتيجية الثالثة للقطاع المالي واستراتيجية التكنولوجيا المالية، ومن منطلق سعى مصرف قطر المركزي الدائم إلى تنظيم وتطوير القطاع المالي في الدولة.

وأشار مصرف قطر المركزي – في بيان أذاعته وكالة الأنباء القطرية – إلى أن تبني تقنيات الذكاء الاصطناعي في القطاع المالي؛ يعد فرصة مهمة للمؤسسات المالية العاملة في الدولة لاستكشاف الإمكانيات الكامنة فيه من أجل تطوير المنتجات والخدمات الموجهة لفائدة العملاء عبر استخدام أحدث التقنيات وبعدة طرق متطورة تواكب أحدث الممارسات والمعايير الدولية.

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ويوفر الذكاء الاصطناعي العديد من الفوائد والمزايا الأخرى للقطاع المالي، حيث يساعد على تحسين كفاءة العمليات والأنشطة المالية، عبر زيادة سرعة تقديم الخدمات المالية بما يحقق تجربة فريدة من نوعها للعملاء ويزيد من نسبة رضاهم عن الخدمات المالية المقدمة، إضافة إلى ذلك فإن استخدامه في القطاع المالي يساعد في تقليل التكاليف التشغيلية للعمليات المالية.

كما يعزز من شفافية التعاملات مع توفير أكبر قدر ممكن من الأمان، علاوة على أنه يوفر قدرة عالية على رصد الأنشطة الاحتيالية، وبالتالي يرفع من تنافسية أسواق المال القطرية إقليميا وعالميا ويدعم تطورها ويجذب الاستثمارات نحوها، مع المحافظة على النمو المستدام للقطاع المالي في دولة قطر.

وأكد مصرف قطر المركزي التزامه بتقديم المبادرات الفاعلة والقيمة التي تساعد على إنشاء بيئة ملائمة لنمو قطاع التكنولوجيا المالية في الدولة، من أجل تطوير القطاع المالي وتعزيز الكفاءة التشغيلية وروح الابتكار في الخدمات المالية والمصرفية في الدولة، وبما يتماشى مع رؤية قطر الوطنية 2030.

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