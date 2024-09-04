الأسهم الأوروبية تتراجع عند الإغلاق لأدنى مستوى بـ10 جلسات

MENAFN - Al-Borsa News) تراجعت المؤشرات الأسهم الأوروبية، بختام تعاملات اليوم الأربعاء، مع تقييم القراءة النهائية لمؤشر مديري المشتريات في منطقة اليورو.

وعلى الرغم من النمو الاقتصادي، إلا أن بيانات المسح سلطت الضوء على الهشاشة الاقتصادية مع تدهور الطلبيات الجديدة والتوظيف وثقة الأعمال.

موضوعاتهل حان موعد معالجة الاتحاد الأوروبى لأزماته الكبيرة؟ فولفو تتراجع عن تعهدها ببيع السيارات الكهربائية فقط بحلول عام 2030 الأردن والإمارات يوقّعان وثائق لإنشاء مشروع استثماري للسّكك الحديد بـ2.3 مليار دولار

وعند نهاية التداولات، هبط مؤشر“ستوكس يوروب 600” بنسبة 0.95% عند 514.8 نقطة، وهو أدنى إغلاق للمؤشر الأوروبي منذ جلسة 21 أغسطس (513.9 نقطة)، بضغط من خسائر قطاعات التكنولوجيا والسيارات والتعدين.

فيما تراجع“فوتسي” البريطاني بنسبة 0.35% عند 8269 نقطة، وانخفض“كاك” الفرنسي بنسبة 1% إلى 7500 نقطة، وخسر“داكس” الألماني 0.85% أو 155 نقطة ليغلق عند 18591 نقطة.

وهبطت أسهم شركتي الرقائق الهولنديتين“إيه إس إم إل ASML”، و”إيه إس إم إنترناشيونال ASM” بنسبة 5.95% و5.70% على التوالي، وسط الضغوط التي تتعرض لها أسهم التكنولوجيا، وخاصة شركات الرقائق، في الأسواق الأمريكية.

وأظهرت القراءة النهائية ضمن مسح لـ”ستاندرد آند بورز جلوبال”، نمو اقتصاد القطاع الخاص في منطقة اليورو بأقوى وتيرة له منذ مايو، حيث ارتفع مؤشر الناتج المركب لمديري المشتريات عند 51 نقطة خلال أغسطس من 50.2 نقطة في يوليو، بدعم من مؤشر الخدمات الذي ارتفع إلى 52.9 نقطة من 51.9 نقطة.