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موجة بيع لصكوك المالديف السيادية وسط مخاوف من التخلف عن السداد - جريدة البورصة

9/4/2024 2:58:52 PM
(MENAFN- Al-Borsa News) استمرت موجة البيع الواسعة على الصكوك التابعة لجزر المالديف، مما قد ينذر بأول حالة تخلف عن السداد في صكوك سيادية.

وانخفضت الصكوك المقومة بالدولار المستحقة على المالديف لعام 2026 إلى أقل من 70 سنتا للدولار هذا الأسبوع، وهو مستوى قياسي منخفض.

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وكانت وكالة فيتش للتصنيف الائتماني قد خفضت من تصنيفها لديون المالديف للمرة الثانية منذ يونيو الماضي، حيث تستحق عليها ديون بـ 500 مليون دولار بعد عامين مع العلم أن تاريخ دفع العائد على هذه الصكوك هو في الثامن من أكتوبر المقبل.

ولسنوات ظلت الجزر تعتمد على الديون لسد العجز في ميزانيتها، خاصة من الصين والهند، ما رفع الدين العام – الداخلي والخارجي – إلى 110% من الناتج المحلي الإجمالي، وقاد صكوك الدين الخاصة بها إلى تسجيل واحدة من أسوأ أدوات الدين أداءً خلال شهر أغسطس الماضي في الأسواق الناشئة، بحسب ما ذكرته“بلومبرج”، واطلعت عليه“العربية Business”.

المصدر:

MENAFN04092024000202011048ID1108637038

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