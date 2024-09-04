رب ضارة نافعة.. حظر X في البرازيل يفتح الباب أمام بلو سكاي

(MENAFN
- Al-Borsa News) ساهم حظر منصة“إكس X”
، التابعة للملياردير الأمريكي إيلون ماسك، في البرازيل في فتح الباب أمام تطبيق“بلو سكاي”.
ويستخدم منصة“إكس” قبل الحظر نحو 22 مليون مستخدم في البرازيل، وجرى حظرها لعدم امتثالها لسياسات تعديل المحتوى، ورفضها لتعيين ممثل قانوني في البلاد.
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في المقابل، استقطب تطبيق“Bluesky” مليوني مستخدم في أسبوع واحد فقط، مما تسبب في أعطال أدت لتوقف الخدمة بالتطبيق، لأنه لم يشهد هذا التفاعل الكبير منذ إطلاقه عام 2019.
وأفادت تقارير أيضاً أن عدد المشتركين في“بلو سكاي” من المملكة المتحدة وليس فقط في البرازيل ارتفع الشهر الماضي، بينما كان ماسك ينشر تعليقات مثيرة للجدل حول أعمال الشغب على مستوى البلاد.
وبدأ تطبيق“bluesky” بدعم من جاك دورسي مؤسس منصة تويتر المعروفة حالياً باسم“X“، وكان يعمل في البداية كبروتوكول للمحافظة على سرية بيانات المستخدمين، والتدقيق في المحتوى المسيء على منصة“x”، وحتى على باقي المنصات الأخرى، لكن Bluesky أصبحت شركة ومنصة مستقلة في عام 2021، كما قطع دورسي العلاقات مع المنصة في وقت سابق من هذا العام.
ولدى منصة“x” نحو 600 مليون مستخدم نشط شهرياً، وو300 مليون مستخدم نشط يومياً، وفقاً لإيلون ماسك.
ويبدو أن منصة Threads التابعة لشركة ميتا هي الأقرب لمنافسة“x” مع أكثر من 200 مليون مستخدم نشط شهريًا.
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