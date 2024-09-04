رب ضارة نافعة.. حظر X في البرازيل يفتح الباب أمام بلو سكاي

MENAFN - Al-Borsa News) ساهم، التابعة للملياردير الأمريكي إيلون ماسك، في البرازيل في فتح الباب أمام تطبيق“بلو سكاي”.

ويستخدم منصة“إكس” قبل الحظر نحو 22 مليون مستخدم في البرازيل، وجرى حظرها لعدم امتثالها لسياسات تعديل المحتوى، ورفضها لتعيين قانوني في البلاد.

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في المقابل، استقطب تطبيق“Bluesky” مليوني مستخدم في أسبوع واحد فقط، مما تسبب في أعطال أدت لتوقف الخدمة بالتطبيق، لأنه لم يشهد هذا التفاعل الكبير منذ إطلاقه عام 2019.

وأفادت تقارير أيضاً أن عدد المشتركين في“بلو سكاي” من المملكة المتحدة وليس فقط في البرازيل ارتفع الشهر الماضي، بينما كان ماسك ينشر تعليقات مثيرة للجدل حول أعمال الشغب على مستوى البلاد.

وبدأ تطبيق“bluesky” بدعم من جاك دورسي مؤسس منصة تويتر المعروفة حالياً باسم“X“، وكان يعمل في البداية كبروتوكول للمحافظة على سرية بيانات المستخدمين، والتدقيق في المحتوى المسيء على منصة“x”، وحتى على باقي المنصات الأخرى، لكن Bluesky أصبحت شركة ومنصة مستقلة في عام 2021، كما قطع دورسي العلاقات مع المنصة في وقت سابق من هذا العام.

ولدى منصة“x” نحو 600 مليون مستخدم نشط شهرياً، وو300 مليون مستخدم نشط يومياً، وفقاً لإيلون ماسك.

ويبدو أن منصة Threads التابعة لشركة ميتا هي الأقرب لمنافسة“x” مع أكثر من 200 مليون مستخدم نشط شهريًا.