التنمية المحلية تبحث مع المحافظين موقف المشروعات المتعثرة

(MENAFN
- Al-Borsa News) عقدت الدكتورة منال عوض وزيرة
التنمية المحلية ، إجتماعاً اليوم مع المحافظين عبر تقنية الفيديو كونفرانس بحضور اللواء عمرو عبد المنعم، مساعد مستشار رئيس الجمهورية و عدد من قيادات الوزارة.
وفى بداية الاجتماع أشارت الدكتورة منال عوض إلى الاهتمام الرئاسى بملف المشروعات المتعثرة في عدد من القطاعات، وتكليفاته بالعمل على سرعة الانتهاء من هذه المشروعات ودخولها الخدمة، مشيرة إلى أن وزارة التنمية المحلية تعمل على متابعة وتدقيق موقف المشروعات المتعثرة على أرض المحافظات بصورة دورية والقيام بزيارات ميدانية للوقوف على أسباب التعثر ومتابعة الإجراءات المتخذة لنهو تعثرها بالتعاون والتنسيق مع المحافظات والوزارات المعنية ذات الصلة.
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وخلال الاجتماع استعرض اللواء عمرو عبد المنعم، موقف عدد من المشروعات المتعثرة بالمحافظات وفقاً للتقرير المعد من قبل لجنة متابعة ودراسة مشروعات الدولة المتعثر إنهائها و المُشكَّلة برئاسة الجمهورية، مشيراً إلى أنه تم خلال الفترة الماضية التدخل لحل بعض المشكلات والمعوقات التي واجهت عدداً من المشروعات في بعض القطاعات على أرض المحافظات واستكمال تنفيذها ودخولها الخدمة .
كما تم الإشارة إلي المشروعات المتعثرة في مختلف القطاعات الخدمية ومن بينها موقف مصانع انتاج الوجبة المدرسية، والوضع الراهن لتلك المصانع من حيث الطاقات الإنتاجية القصوي، وحجم الإنتاج الفعلي، وحجم التوزيع، و كذا موقف مشروع تحسين نوعية المياه بمصرف كيتشنر، و موقف عدد من المشروعات المتعثرة بالإسكان الاجتماعي التابع لصندوق الإسكان الاجتماعي بوزارة الإسكان الموجودة على أرض المحافظات بالإضافة إلى موقف مشروع قرى الظهير الصحراوى .
وعرضت وزيرة التنمية المحلية الإجراءات والخطوات التي قامت بها الوزارة خلال الفترة الماضية لنهو تعثر المشروعات المختلفة وما تضمنته جهود الوزارة من زيارات ميدانية وتنسيقات دورية مع الوزارات والجهات المختلفة بالدولة والمحافظات التي تتواجد بها تلك المشروعات المتعثرة بما يساهم في عرض تلك المشروعات على المستثمرين الجادين وشركات القطاع الخاص في ضوء توجهات الدولة نحو زيادة إشراك القطاع الخاص في عملية التنمية.
وأكدت د. منال عوض ، سعي الحكومة برئاسة الدكتور مصطفى مدبولي رئيس مجلس الوزراء على تعظيم الاستفادة من كافة الاستثمارات التي ضختها الدولة خلال الفترة الماضية في كافة المشروعات التي تعثرت وواجهت تحديات أو مشكلات ولم يتم استكمالها وتوصيل المرافق والخدمات المختلفة لبعض المشروعات خاصة في مجال الإسكان بما يساهم في الانتهاء من هذه المشروعات .
وفى ختام الاجتماع تم الاتفاق مع المحافظين على سرعة المتابعة والتدقيق لقاعدة البيانات الخاصة بكافة المشروعات المتعثرة التي تم استعرضها خلال الاجتماع والتي تختص جميع القطاعات الخدمية والتنموية سواء الصحة والشباب والرياضة والإسكان ، لسرعة وضع حلول لتلك المشكلات ونهو تعثرها لتحقيق الاستفادة منها للدولة والمواطنين بالمحافظات .
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