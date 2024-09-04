التنمية المحلية تبحث مع المحافظين موقف المشروعات المتعثرة

MENAFN - Al-Borsa News) عقدت الدكتورة منال عوض التنمية المحلية ، إجتماعاً اليوم مع المحافظين عبر تقنية الفيديو كونفرانس بحضور اللواء عمرو عبد المنعم، مساعد مستشار رئيس الجمهورية و عدد من قيادات الوزارة.

وفى بداية الاجتماع أشارت الدكتورة منال عوض إلى الاهتمام الرئاسى بملف المشروعات المتعثرة في عدد من القطاعات، وتكليفاته بالعمل على سرعة الانتهاء من هذه المشروعات ودخولها الخدمة، مشيرة إلى أن وزارة التنمية المحلية تعمل على متابعة وتدقيق موقف المشروعات المتعثرة على أرض المحافظات بصورة دورية والقيام بزيارات ميدانية للوقوف على أسباب التعثر ومتابعة الإجراءات المتخذة لنهو تعثرها بالتعاون والتنسيق مع المحافظات والوزارات المعنية ذات الصلة.

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وخلال الاجتماع استعرض اللواء عمرو عبد المنعم، موقف عدد من المشروعات المتعثرة بالمحافظات وفقاً للتقرير المعد من قبل لجنة متابعة ودراسة مشروعات الدولة المتعثر إنهائها و المُشكَّلة برئاسة الجمهورية، مشيراً إلى أنه تم خلال الفترة الماضية التدخل لحل بعض المشكلات والمعوقات التي واجهت عدداً من المشروعات في بعض القطاعات على أرض المحافظات واستكمال تنفيذها ودخولها الخدمة .

كما تم الإشارة إلي المشروعات المتعثرة في مختلف القطاعات الخدمية ومن بينها موقف مصانع انتاج الوجبة المدرسية، والوضع الراهن لتلك المصانع من حيث الطاقات الإنتاجية القصوي، وحجم الإنتاج الفعلي، وحجم التوزيع، و كذا موقف مشروع تحسين نوعية المياه بمصرف كيتشنر، و موقف عدد من المشروعات المتعثرة بالإسكان الاجتماعي التابع لصندوق الإسكان الاجتماعي بوزارة الإسكان الموجودة على أرض المحافظات بالإضافة إلى موقف مشروع قرى الظهير الصحراوى .

وعرضت وزيرة التنمية المحلية الإجراءات والخطوات التي قامت بها الوزارة خلال الفترة الماضية لنهو تعثر المشروعات المختلفة وما تضمنته جهود الوزارة من زيارات ميدانية وتنسيقات دورية مع الوزارات والجهات المختلفة بالدولة والمحافظات التي تتواجد بها تلك المشروعات المتعثرة بما يساهم في عرض تلك المشروعات على المستثمرين الجادين وشركات القطاع الخاص في ضوء توجهات الدولة نحو زيادة إشراك القطاع الخاص في عملية التنمية.

وأكدت د. منال عوض ، سعي الحكومة برئاسة الدكتور مصطفى مدبولي رئيس مجلس الوزراء على تعظيم الاستفادة من كافة الاستثمارات التي ضختها الدولة خلال الفترة الماضية في كافة المشروعات التي تعثرت وواجهت تحديات أو مشكلات ولم يتم استكمالها وتوصيل المرافق والخدمات المختلفة لبعض المشروعات خاصة في مجال الإسكان بما يساهم في الانتهاء من هذه المشروعات .

وفى ختام الاجتماع تم الاتفاق مع المحافظين على سرعة المتابعة والتدقيق لقاعدة البيانات الخاصة بكافة المشروعات المتعثرة التي تم استعرضها خلال الاجتماع والتي تختص جميع القطاعات الخدمية والتنموية سواء الصحة والشباب والرياضة والإسكان ، لسرعة وضع حلول لتلك المشكلات ونهو تعثرها لتحقيق الاستفادة منها للدولة والمواطنين بالمحافظات .