الأردن والإمارات يوقّعان وثائق لإنشاء مشروع استثماري للسّكك الحديد بـ2.3 مليار دولار

MENAFN - Al-Borsa News) وقَّع الأردن ودولة الإمارات العربيَّة المتَّحدة، اليوم، برعاية رئيس الوزراء الأردني الدكتور بشر الخصاونة أربع اتفاقيَّات لإنشاء مشروع استثماري للسّكك الحديد، بقيمة 2.3 مليار دولار لربط ميناء العقبة بمناطق التعدين في الشيدية وغور الصافي.

يأتي هذا المشروع في إطار حزمة المشاريع الاستثمارية التي وقعها الأردن مع الجانب الإماراتي بحضور الملك عبد الله الثاني ابن الحسين والشيخ محمد بن زايد آل نهيان رئيس دولة الإمارات العربيَّة المتَّحدة نهاية العام الماضي 2023، والتي قيمتها قرابة 5.5 مليار دولار.

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وأكد رئيس الوزراء الأردني – خلال حضوره مراسم توقيع الاتّفاقيَّات، بحضور وزير الاستثمار الإماراتي محمَّد حسن السُّويدي – أن هذا المشروع الاستثماري الاستراتيجي المهم يعكس عُمق العلاقات الأخويَّة التي تجمع البلدين الشَّقيقين، والتي تحظى برعاية واهتمام الملك عبدالله الثَّاني ابن الحسين و الشيخ محمد بن زايد آل نهيان رئيس دولة الإمارات العربيَّة المتَّحدة.

وقال الخصاونة:“وقّعنا اليوم على وثائق استثمار إماراتي بقيمة 2.3 مليار دولار أميركي لربط ميناء العقبة بمناطق التعدين في الشيدية وغور الصافي”، مشيراً إلى أن هذه الوثائق هي وحزمة المشاريع الاستثمارية المستهدفة تأتي في سياق مذكرة تفاهم واتِّفاق وحزمة مشاريع استثمارية وقَّعها الأردن مع الجانب الإماراتي الشَّقيق بحضور الملك عبد الله الثاني و الشيخ محمد بن زايد آل نهيان رئيس دولة الإمارات العربيَّة في شهر نوفمبر عام 2023، وتصل هذه الحُزمة الاستثماريَّة إلى حوالي 5.5 مليار دولار.

وأضاف“سعيدون دائماً بالشراكة الاستراتيجية الممتدَّة والعلاقات الأخويَّة التي تربط الأردن والإمارات والتي تتفيَّأ ظلال العلاقة الأخويَّة الوثيقة التي تجمع الملك عبدالله الثَّاني و الشيخ محمد بن زايد آل نهيان” موكِداً أنَّ التَّوقيع على هذه الوثائق يأتي تجسيداً للعلاقات الأخوية والاستراتيجيَّة، وبما يعود بالمنفعة المشتركة على الجانبين.

وأشار إلى أنَّ الوثائق التي تمَّ توقيعها تشكِل إطاراً تعاونيَّاً متكاملاً في قطاع السكك الحديدية، وستسهم في نقل الخبرات التقنية والمهارات في مجالات إِنشاء السكك الحديدية وتشغيلها.

ولفت رئيس الوزراء الأردني إلى أن هذا المشروع يحتاج خمس سنوات ليبدأ التشغيل الفعلي لسكّة الحديد، أي في عام 2030؛ إذْ سيتّم خلال العام الحالي 2024م وحتى نهاية عام 2025م استكمال إجراء الدراسات التفصيلية المطلوبة حول مسارات السكة ومتطلبات المناولة للبوتاس والفوسفات، والمستهدف أن تطرح عطاءات التنفيذ للأعمال الإنشائية في مطلع 2026.

وأوضح أنَّ إنشاء هذه السكَّة سيتيح لنا زيادة معتبرة في قدراتنا اللوجستية والتصديرية بحجم يبدأ بـ16 مليون طن من منتجات الفوسفات والبوتاس، مبيِّناً أنَّ هذا المشروع الحيوي بالنسبة للمملكة سيربط أهم مواقع التعدين بالميناء الصناعي وميناء الفوسفات إلى وادي اليتم في العقبة، إلى جانب تحسين الكفاءة اللوجستية والتصديرية، بما يسهم في توفير فرص عمل جديدة في مختلف المجالات اللوجستيَّة وقطاعات التَّعدين والسكك الحديدية وغيرها من القطاعات المرتبطة بها.

كما بيَّن الخصاونة أنَّ مسار سكَّة الحديد سيبدأ من ميناء الفوسفات والميناء الصناعي في العقبة إلى وادي اليتم شمالاً إلى الشيدية، ومسار آخر من وادي اليتم غرباً إلى غور الصافي عبر وادي عربة، لافتاً إلى أنَّ هذا المشروع سينفَّذ تحت مظلَّة قانون صندوق الاستثمار الأردني وسيستغرق تنفيذه 5 سنوات.

وتقدَّم رئيس الوزراء الأردني بالشُّكر إلى شركتيّ الفوسفات والبوتاس الأردنيتين على ما أبدتاه من تفاعل بنَّاء خلال فترة التفاوض على هذا المشروع، مشيدا كذلك بالتعاون الذي أبدته شركة الاتِّحاد للقطارات الإماراتيَّة.

كما قدَّم الشُّكر للأشقَّاء من الجانب الإماراتي على اهتمامهم في البيئة الاستثمارية في الأردن بشكل عام وفي قطاع النقل والسكك الحديدية بشكل خاص، والتي تضاف إلى العديد من الاستثمارات الإماراتية القائمة والتي سيرى قسم منها النُّور قريباً في منطقة العقبة الاقتصادية الخاصة.

ولفت رئيس الوزراء الأردني إلى أنَّه يجري الحديث مع الأشقَّاء الإماراتيين لإعادة التَّأسيس مرَّة أخرى لفكرة إنشاء الميناء البرِّي في معان، مشيراً إلى أنَّ الحديث بشكل واسع عن هذا المشروع ربَّما يكون مبكِّراً لكن مشروع سكَّة الحديد يضع لبنة للتأسيس لإعادة إنشاء الميناء البرِّي في معان؛ بما يخدم الشَّبكة اللُّوجستيَّة وقطاع النَّقل في المملكة.

كما أعلن عن الاستمرار الدَّائم بالتعاون مع الأشقاء في الإمارات بما يعود بالنَّفع المشترك على البلدين الشَّقيقين وهما“جسد واحد وعقل واحد ونستظلُّ بالعلاقة الاستراتيجيَّة والتَّاريخيَّة التي تجمع قيادتي البلدين والشَّعبين الشَّقيقين، والتي هي أنموذج للعلاقات الأخويَّة العربيَّة.

بدوره، قال وزير الاستثمار في دولة الإمارات العربيَّة المتَّحدة ، إنَّ هذا الاِّتفاق يعكس التزام الإمارات بتسخير جهودنا المشتركة والثنائية لدفع عجلة النمو الاقتصادي وتعزيز المرونة والتنوع الاقتصادي في البلدين الشقيقين، من خلال الارتقاء بآفاق التعاون، والقدرات، وتبادل الخبرات التقنية.

وأضاف:“نهدف إلى مد جسور اقتصادية واستثمارية جديدة، تدعم تطور البنية التحتية، وتوفِّر فرصاً واعدة في إطار رؤيتنا لتحقيق التنمية الاقتصادية الشاملة والمستدامة، كما يواكب هذا التعاون نهجنا الاستراتيجي نحو بناء شبكة سكك حديدية وفق المعايير العالمية”.

ومن المتوقَّع أن يستغرق إنشاء المشروع خمس سنوات ليبدأ التشغيل الفعلي لسكّة الحديد عام 2030، حيث سيتّم خلال العام الحالي 2024 وحتى نهاية عام 2025 إجراء الدراسات التفصيلية المطلوبة حول مسارات السكة ومتطلبات المناولة للبوتاس والفوسفات، ليصار إلى طرح عطاءات التنفيذ للأعمال الإنشائية مع مطلع 2026.

ويمتد هذا المشروع الحيوي من ميناء الفوسفات وميناء العقبة الصناعي باتجاه منطقة وادي اليُتُم، ومنها مساران أولهما نحو منطقة الشيديَّة والآخر باتجاه غور الصَّافي مروراً بوادي عربة؛ ليربط أهم مواقع التعدين بالميناء الصناعي وميناء الفوسفات؛ وبما يسهم في تحسين الكفاءة اللوجستية والتصديرية، وكذلك توفير فرص عمل مباشرة وغير مباشرة في مجالات النقل والسكك الحديدية والتعدين والقطاعات المرتبطة بها.

ويتيح إنشاء هذا المشروع زيادة قدرات الأردن اللوجستية والتصديرية بحجم يبدأ بـ16 مليون طن من منتجات الفوسفات والبوتاس، منها 13 مليون طن من الفوسفات و3 ملايين طن منتجات البوتاس.

وسيتم تنفيذ المشروع ضمن قانون صندوق الاستثمار الأردني، ويؤسِّس لإطار تعاوني في قطاع السكك الحديدية؛ يسهم في نقل الخبرات التقنية والمهارات في مجالات إِنشاء السكك الحديدية وتشغيلها.

وشهد رئيس الوزراء الأردني، طبقا لبيان رئاسة الوزراء اليوم، مراسم توقيع الوثائق، حيث وقُّعت مذكَّرة استثمار بين وزارتيّ الاستثمار في البلدين، بشأن التَّعاون الاستثماري في مشروع سكَّة الحديد للرَّبط بين الميناء الصّناعي وميناء الفوسفات في العقبة وبين مناطق التَّعدين والإنتاج في شركتيّ الفوسفات في الشيديَّة والبوتاس والبرومين في غور الصَّافي، وقَّعتها وزير الاستثمار خلود السقَّاف ووزير الاستثمار الإماراتي محمَّد حسن السُّويدي.

كما وقَّعت وزير النَّقل المهندسة وسام التَّهتموني والرَّئيس التَّنفيذي لشركة الاتّحاد للقطارات المهندس شادي ملك، وثيقة الشُّروط المرجعيَّة لمشروع سكَّة الحديد الأردنيَّة.

وجرى كذلك توقيع وثيقة الشُّروط الأساسيَّة لمشروع خط سكَّة الحديد من مناطق الإنتاج لخام الفوسفات في الشّيديَّة إلى الميناء الصّناعي وميناء الفوسفات في العقبة، ووثيقة الشُّروط الأساسيَّة لخطّ سكَّة الحديد من مصانع شركة البوتاس العربيَّة في غور الصَّافي إلى الميناء الصّناعي في العقبة، حيث وقَّعهما عن الجانب الأردني رئيس مجلس إدارة شركة مناجم الفوسفات الأردنيَّة الدكتور محمد الذّنيبات، ورئيس مجلس إدارة شركة البوتاس العربيَّة المهندس شحادة أبو هديب، وعن الجانب الإماراتي الرَّئيس التَّنفيذي لشركة الاتّحاد للقطارات المهندس شادي ملك.