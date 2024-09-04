الأردن والإمارات يوقّعان وثائق لإنشاء مشروع استثماري للسّكك الحديد بـ2.3 مليار دولار

(MENAFN
- Al-Borsa News) وقَّع الأردن ودولة الإمارات العربيَّة المتَّحدة، اليوم، برعاية رئيس الوزراء الأردني الدكتور بشر الخصاونة أربع اتفاقيَّات لإنشاء مشروع استثماري للسّكك الحديد، بقيمة 2.3 مليار دولار لربط ميناء العقبة بمناطق التعدين في الشيدية وغور الصافي.
يأتي هذا المشروع في إطار حزمة المشاريع الاستثمارية التي وقعها الأردن مع الجانب الإماراتي بحضور الملك عبد الله الثاني ابن الحسين والشيخ محمد بن زايد آل نهيان رئيس دولة الإمارات العربيَّة المتَّحدة نهاية العام الماضي 2023، والتي قيمتها قرابة 5.5 مليار دولار.
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وأكد رئيس الوزراء الأردني – خلال حضوره مراسم توقيع الاتّفاقيَّات، بحضور وزير الاستثمار الإماراتي محمَّد حسن السُّويدي – أن هذا المشروع الاستثماري الاستراتيجي المهم يعكس عُمق العلاقات الأخويَّة التي تجمع البلدين الشَّقيقين، والتي تحظى برعاية واهتمام الملك عبدالله الثَّاني ابن الحسين و الشيخ محمد بن زايد آل نهيان رئيس دولة الإمارات العربيَّة المتَّحدة.
وقال الخصاونة:“وقّعنا اليوم على وثائق استثمار إماراتي بقيمة 2.3 مليار دولار أميركي لربط ميناء العقبة بمناطق التعدين في الشيدية وغور الصافي”، مشيراً إلى أن هذه الوثائق هي وحزمة المشاريع الاستثمارية المستهدفة تأتي في سياق مذكرة تفاهم واتِّفاق وحزمة مشاريع استثمارية وقَّعها الأردن مع الجانب الإماراتي الشَّقيق بحضور الملك عبد الله الثاني و الشيخ محمد بن زايد آل نهيان رئيس دولة الإمارات العربيَّة في شهر نوفمبر عام 2023، وتصل هذه الحُزمة الاستثماريَّة إلى حوالي 5.5 مليار دولار.
وأضاف“سعيدون دائماً بالشراكة الاستراتيجية الممتدَّة والعلاقات الأخويَّة التي تربط الأردن والإمارات والتي تتفيَّأ ظلال العلاقة الأخويَّة الوثيقة التي تجمع الملك عبدالله الثَّاني و الشيخ محمد بن زايد آل نهيان” موكِداً أنَّ التَّوقيع على هذه الوثائق يأتي تجسيداً للعلاقات الأخوية والاستراتيجيَّة، وبما يعود بالمنفعة المشتركة على الجانبين.
وأشار إلى أنَّ الوثائق التي تمَّ توقيعها تشكِل إطاراً تعاونيَّاً متكاملاً في قطاع السكك الحديدية، وستسهم في نقل الخبرات التقنية والمهارات في مجالات إِنشاء السكك الحديدية وتشغيلها.
ولفت رئيس الوزراء الأردني إلى أن هذا المشروع يحتاج خمس سنوات ليبدأ التشغيل الفعلي لسكّة الحديد، أي في عام 2030؛ إذْ سيتّم خلال العام الحالي 2024م وحتى نهاية عام 2025م استكمال إجراء الدراسات التفصيلية المطلوبة حول مسارات السكة ومتطلبات المناولة للبوتاس والفوسفات، والمستهدف أن تطرح عطاءات التنفيذ للأعمال الإنشائية في مطلع 2026.
وأوضح أنَّ إنشاء هذه السكَّة سيتيح لنا زيادة معتبرة في قدراتنا اللوجستية والتصديرية بحجم يبدأ بـ16 مليون طن من منتجات الفوسفات والبوتاس، مبيِّناً أنَّ هذا المشروع الحيوي بالنسبة للمملكة سيربط أهم مواقع التعدين بالميناء الصناعي وميناء الفوسفات إلى وادي اليتم في العقبة، إلى جانب تحسين الكفاءة اللوجستية والتصديرية، بما يسهم في توفير فرص عمل جديدة في مختلف المجالات اللوجستيَّة وقطاعات التَّعدين والسكك الحديدية وغيرها من القطاعات المرتبطة بها.
كما بيَّن الخصاونة أنَّ مسار سكَّة الحديد سيبدأ من ميناء الفوسفات والميناء الصناعي في العقبة إلى وادي اليتم شمالاً إلى الشيدية، ومسار آخر من وادي اليتم غرباً إلى غور الصافي عبر وادي عربة، لافتاً إلى أنَّ هذا المشروع سينفَّذ تحت مظلَّة قانون صندوق الاستثمار الأردني وسيستغرق تنفيذه 5 سنوات.
وتقدَّم رئيس الوزراء الأردني بالشُّكر إلى شركتيّ الفوسفات والبوتاس الأردنيتين على ما أبدتاه من تفاعل بنَّاء خلال فترة التفاوض على هذا المشروع، مشيدا كذلك بالتعاون الذي أبدته شركة الاتِّحاد للقطارات الإماراتيَّة.
كما قدَّم الشُّكر للأشقَّاء من الجانب الإماراتي على اهتمامهم في البيئة الاستثمارية في الأردن بشكل عام وفي قطاع النقل والسكك الحديدية بشكل خاص، والتي تضاف إلى العديد من الاستثمارات الإماراتية القائمة والتي سيرى قسم منها النُّور قريباً في منطقة العقبة الاقتصادية الخاصة.
ولفت رئيس الوزراء الأردني إلى أنَّه يجري الحديث مع الأشقَّاء الإماراتيين لإعادة التَّأسيس مرَّة أخرى لفكرة إنشاء الميناء البرِّي في معان، مشيراً إلى أنَّ الحديث بشكل واسع عن هذا المشروع ربَّما يكون مبكِّراً لكن مشروع سكَّة الحديد يضع لبنة للتأسيس لإعادة إنشاء الميناء البرِّي في معان؛ بما يخدم الشَّبكة اللُّوجستيَّة وقطاع النَّقل في المملكة.
كما أعلن عن الاستمرار الدَّائم بالتعاون مع الأشقاء في الإمارات بما يعود بالنَّفع المشترك على البلدين الشَّقيقين وهما“جسد واحد وعقل واحد ونستظلُّ بالعلاقة الاستراتيجيَّة والتَّاريخيَّة التي تجمع قيادتي البلدين والشَّعبين الشَّقيقين، والتي هي أنموذج للعلاقات الأخويَّة العربيَّة.
بدوره، قال وزير الاستثمار في دولة الإمارات العربيَّة المتَّحدة ، إنَّ هذا الاِّتفاق يعكس التزام الإمارات بتسخير جهودنا المشتركة والثنائية لدفع عجلة النمو الاقتصادي وتعزيز المرونة والتنوع الاقتصادي في البلدين الشقيقين، من خلال الارتقاء بآفاق التعاون، والقدرات، وتبادل الخبرات التقنية.
وأضاف:“نهدف إلى مد جسور اقتصادية واستثمارية جديدة، تدعم تطور البنية التحتية، وتوفِّر فرصاً واعدة في إطار رؤيتنا لتحقيق التنمية الاقتصادية الشاملة والمستدامة، كما يواكب هذا التعاون نهجنا الاستراتيجي نحو بناء شبكة سكك حديدية وفق المعايير العالمية”.
ومن المتوقَّع أن يستغرق إنشاء المشروع خمس سنوات ليبدأ التشغيل الفعلي لسكّة الحديد عام 2030، حيث سيتّم خلال العام الحالي 2024 وحتى نهاية عام 2025 إجراء الدراسات التفصيلية المطلوبة حول مسارات السكة ومتطلبات المناولة للبوتاس والفوسفات، ليصار إلى طرح عطاءات التنفيذ للأعمال الإنشائية مع مطلع 2026.
ويمتد هذا المشروع الحيوي من ميناء الفوسفات وميناء العقبة الصناعي باتجاه منطقة وادي اليُتُم، ومنها مساران أولهما نحو منطقة الشيديَّة والآخر باتجاه غور الصَّافي مروراً بوادي عربة؛ ليربط أهم مواقع التعدين بالميناء الصناعي وميناء الفوسفات؛ وبما يسهم في تحسين الكفاءة اللوجستية والتصديرية، وكذلك توفير فرص عمل مباشرة وغير مباشرة في مجالات النقل والسكك الحديدية والتعدين والقطاعات المرتبطة بها.
ويتيح إنشاء هذا المشروع زيادة قدرات الأردن اللوجستية والتصديرية بحجم يبدأ بـ16 مليون طن من منتجات الفوسفات والبوتاس، منها 13 مليون طن من الفوسفات و3 ملايين طن منتجات البوتاس.
وسيتم تنفيذ المشروع ضمن قانون صندوق الاستثمار الأردني، ويؤسِّس لإطار تعاوني في قطاع السكك الحديدية؛ يسهم في نقل الخبرات التقنية والمهارات في مجالات إِنشاء السكك الحديدية وتشغيلها.
وشهد رئيس الوزراء الأردني، طبقا لبيان رئاسة الوزراء اليوم، مراسم توقيع الوثائق، حيث وقُّعت مذكَّرة استثمار بين وزارتيّ الاستثمار في البلدين، بشأن التَّعاون الاستثماري في مشروع سكَّة الحديد للرَّبط بين الميناء الصّناعي وميناء الفوسفات في العقبة وبين مناطق التَّعدين والإنتاج في شركتيّ الفوسفات في الشيديَّة والبوتاس والبرومين في غور الصَّافي، وقَّعتها وزير الاستثمار خلود السقَّاف ووزير الاستثمار الإماراتي محمَّد حسن السُّويدي.
كما وقَّعت وزير النَّقل المهندسة وسام التَّهتموني والرَّئيس التَّنفيذي لشركة الاتّحاد للقطارات المهندس شادي ملك، وثيقة الشُّروط المرجعيَّة لمشروع سكَّة الحديد الأردنيَّة.
وجرى كذلك توقيع وثيقة الشُّروط الأساسيَّة لمشروع خط سكَّة الحديد من مناطق الإنتاج لخام الفوسفات في الشّيديَّة إلى الميناء الصّناعي وميناء الفوسفات في العقبة، ووثيقة الشُّروط الأساسيَّة لخطّ سكَّة الحديد من مصانع شركة البوتاس العربيَّة في غور الصَّافي إلى الميناء الصّناعي في العقبة، حيث وقَّعهما عن الجانب الأردني رئيس مجلس إدارة شركة مناجم الفوسفات الأردنيَّة الدكتور محمد الذّنيبات، ورئيس مجلس إدارة شركة البوتاس العربيَّة المهندس شحادة أبو هديب، وعن الجانب الإماراتي الرَّئيس التَّنفيذي لشركة الاتّحاد للقطارات المهندس شادي ملك.
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