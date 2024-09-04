فولفو تتراجع عن تعهدها ببيع السيارات الكهربائية فقط بحلول عام 2030

MENAFN - Al-Borsa News) تخلت شركة“فولفو” عن هدفها لبيع السيارات الكهربائية فقط بحلول عام 2030، وسط انخفاض عالمي في الطلب على المركبات التي تعمل بالبطاريات، بسبب المخاوف بشأن التكلفة والبنية التحتية للشحن.

وقال“جيم روان”، الرئيس التنفيذي لصانعة السيارات السويدية الأربعاء، أثناء عرضه لسيارة“فولفو” الرياضية الكهربائية الجديدة:“سنكون مستعدين للانتقال إلى السيارات الكهربائية بالكامل هذا العقد، لكن التحول معقد، ومن المرجح أن يستغرق بضع سنوات أخرى”.

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وبموجب هدفها المنقح، تهدف“فولفو” حاليًا إلى تحويل ما بين 90 إلى 100% من مبيعاتها العالمية إلى السيارات الكهربائية، والتي تشمل أيضًا المركبات الهجينة القابلة للشحن، وهو القطاع الذي قالت إنها ستواصل الاستثمار فيه وسط الطلب المتزايد من المستهلكين.

يأتي هذا بعدما حذر المحللون من أن القيود الجمركية في الولايات المتحدة وأوروبا على واردات السيارات الكهربائية الصينية من المحتمل أن تساهم في ارتفاع الأسعار أكثر، حيث ستضطر الشركات إلى إنتاج المركبات في مصانع أعلى تكلفة خارج الصين.

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