فولفو تتراجع عن تعهدها ببيع السيارات الكهربائية فقط بحلول عام 2030

(MENAFN
- Al-Borsa News) تخلت شركة“فولفو” عن هدفها لبيع السيارات الكهربائية فقط بحلول عام 2030، وسط انخفاض عالمي في الطلب على المركبات التي تعمل بالبطاريات، بسبب المخاوف بشأن التكلفة والبنية التحتية للشحن.
وقال“جيم روان”، الرئيس التنفيذي لصانعة السيارات السويدية الأربعاء، أثناء عرضه لسيارة“فولفو” الرياضية الكهربائية الجديدة:“سنكون مستعدين للانتقال إلى السيارات الكهربائية بالكامل هذا العقد، لكن التحول معقد، ومن المرجح أن يستغرق بضع سنوات أخرى”.
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وبموجب هدفها المنقح، تهدف“فولفو” حاليًا إلى تحويل ما بين 90 إلى 100% من مبيعاتها العالمية إلى السيارات الكهربائية، والتي تشمل أيضًا المركبات الهجينة القابلة للشحن، وهو القطاع الذي قالت إنها ستواصل الاستثمار فيه وسط الطلب المتزايد من المستهلكين.
يأتي هذا بعدما حذر المحللون من أن القيود الجمركية في الولايات المتحدة وأوروبا على واردات السيارات الكهربائية الصينية من المحتمل أن تساهم في ارتفاع الأسعار أكثر، حيث ستضطر الشركات إلى إنتاج المركبات في مصانع أعلى تكلفة خارج الصين.
المصدر:
MENAFN04092024000202011048ID1108637034
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