نتنياهو : السلطة الفلسطينية تهدف الى تدمير اسرائيل

MENAFN - Palestine News ) القدس /PNN / قال رئيس الوزراء الاسرائيلي بنيامين نتنياهو ان السلطة الفلسطينية تهدف الى تدمير "اسرائيل.

واضاف نتنياهو في مؤتمر صحفي ان السلطة الفلسطينية بالضفة تضع في مناهج نفس الهدف الذي تضعه الحركة في غزة وهو تدمير إسرائيل.

وقال نتنياهو ردا على سؤال بشأن عدم وجود الضفة الغربية في الخريطة التي عرضها: لم أتطرق للضفة الغربية وهذا أمر آخر.

وحول الوضع

في غزة قال نتنياهو ان اسرائيل ستواصل فرض ضغوط على حماس حتى تحرير كافة الرهائن.

وقال نتنياهو :"نحن الآن في موقف يمكنا من تدمير قدرات حماس العسكرية".

كما اكد نتنياهو ان اسرائيل لا تريد حكم غزة لكن سيتم حرمان حماس من الحكم هناك ايضا.

واضاف نتنياهو: قبل 7 أكتوبر لم تكن لدينا الشرعية المحلية ولا الدولية لإعادة احتلال قطاع غزة والوضع اختلف الآن.

وحول جهود التهدئة قال نتنياهو ان المقترح الأمريكي الذي طرح في 27 مايو لا يتناقض مع هدف بقائنا في رفح ومحور فيلادلفيا.

وادعى

نتنياهو ان الجيش اوشك على تدمير قدرات حماس من العودة إلى الحكم وقال ان الجيش ان الجيش دمر أنفاق حماس وقال انه وجدنا مئات ملايين الشواقل في الانفاق.