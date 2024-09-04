نتنياهو : السلطة الفلسطينية تهدف الى تدمير اسرائيل

(MENAFN
- Palestine News Network
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القدس /PNN / قال رئيس الوزراء الاسرائيلي بنيامين نتنياهو ان السلطة الفلسطينية تهدف الى تدمير "اسرائيل.
واضاف نتنياهو في مؤتمر صحفي ان السلطة الفلسطينية بالضفة تضع في مناهج التعليم نفس الهدف الذي تضعه الحركة في غزة وهو تدمير إسرائيل.
وقال نتنياهو ردا على سؤال بشأن عدم وجود الضفة الغربية في الخريطة التي عرضها: لم أتطرق للضفة الغربية وهذا أمر آخر.
وحول الوضع
في غزة قال نتنياهو ان اسرائيل ستواصل فرض ضغوط على حماس حتى تحرير كافة الرهائن.
وقال نتنياهو :"نحن الآن في موقف يمكنا من تدمير قدرات حماس العسكرية".
كما اكد نتنياهو ان اسرائيل لا تريد حكم غزة لكن سيتم حرمان حماس من الحكم هناك ايضا.
واضاف نتنياهو: قبل 7 أكتوبر لم تكن لدينا الشرعية المحلية ولا الدولية لإعادة احتلال قطاع غزة والوضع اختلف الآن.
وحول جهود التهدئة قال نتنياهو ان المقترح الأمريكي الذي طرح في 27 مايو لا يتناقض مع هدف بقائنا في رفح ومحور فيلادلفيا.
وادعى
نتنياهو ان الجيش اوشك على تدمير قدرات حماس من العودة إلى الحكم وقال ان الجيش ان الجيش دمر أنفاق حماس وقال انه وجدنا مئات ملايين الشواقل في الانفاق.
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