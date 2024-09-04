ثور هائج يداهم زفافاً في اليمن - فيديو

MENAFN - Khaberni) خبرني -تداول ناشطون على مواقع مقطع فيديو يظهر مهاجمة أحد "الثيران الهائجة" للضيوف، خلال عرس بإحدى القرى اليمنية.





وبحسب المقطع المتداول، فقد بدا أحد الثيران منزعجاً من أصوات الطبول والغناء، وهاجم الضيوف الذين فروا يميناً ويساراً ، دون وقوع إصابات.



ووفق ما غرد به متابعون على "إكس"، فإن مراسم غناء المدعوين وإطلاق الرصاص أثناء استقبال الضيوف، تعد من طقوس الأعراس في اليمن.

وسرعان ما انتشر الفيديو عبر منصات التواصل، ليعلق مغرد بقوله إن أحد الحاضرين تمكن من السيطرة على الثور.

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