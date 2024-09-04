ثور هائج يداهم زفافاً في اليمن - فيديو

(MENAFN
- Khaberni) خبرني -تداول ناشطون على مواقع التواصل الاجتماعي
مقطع فيديو يظهر مهاجمة أحد "الثيران الهائجة" للضيوف، خلال عرس بإحدى القرى اليمنية.
وبحسب المقطع المتداول، فقد بدا أحد الثيران منزعجاً من أصوات الطبول والغناء، وهاجم الضيوف الذين فروا يميناً ويساراً ، دون وقوع إصابات.
ووفق ما غرد به متابعون على "إكس"، فإن مراسم غناء المدعوين وإطلاق الرصاص أثناء استقبال الضيوف، تعد من طقوس الأعراس في اليمن.
وسرعان ما انتشر الفيديو عبر منصات التواصل، ليعلق مغرد بقوله إن أحد الحاضرين تمكن من السيطرة على الثور.
لمشاهدة الفيديو على موقعنا:
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