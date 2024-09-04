الصين لطلاب الجامعات: نساء فاتنات ورجال بملامح جذابة قد يغرونكم للتجسس

نصحت أعلى هيئة للاستخبارات في الصين الطلاب الذي لديهم إمكانية وصول إلى معلومات حساسة بتوخي الحذر من "الرجال ذوي الملامح الجذابة والنساء الفاتنات" الذين قد يتلاعبون بمشاعرهم في مسعى لاجتذابهم للتجسس لصالح جهات أجنبية، وهو ما يعرض الأمن القومي للخطر.

وأصدرت وزارة أمن الدولة الصينية اليوم الأربعاء تحذيرات مفصلة للطلاب عبر حسابها الرسمي على موقع (وي تشات)، مشيرة إلى أن هناك طرقا متعددة يمكن من خلالها التلاعب بهم واستدراجهم لتقديم معلومات حساسة.

وأفادت بأن تحقيقات الأجهزة الأمنية أسفرت عن اكتشاف عمليات استقطاب موجهة للطلاب الشباب بشكل خاص ينفذها عناصر من أجهزة الاستخبارات الأجنبية.

وأضافت "يستغلون الفضول القوي للشباب ورغبتهم في تجربة أشياء جديدة".

وتشدد الصين الإجراءات ضد التهديدات المحتملة لأمنها القومي إذ أصدرت عدة تحذيرات هذا العام لمواطنيها وكشفت عن حالات تجسس رصدتها.

وقالت الوزارة إن العاملين في وكالات المخابرات الأجنبية يستهدفون طلاب الجامعات الذين لديهم إمكانية الوصول إلى بيانات بحثية علمية سرية وحساسة، ويتنكرون في هيئة باحثين جامعيين وموظفين في مؤسسات للبحث العلمي وشركات استشارات.

وأضافت أنهم يغوون الطلاب الشباب "بفرص عمل بدوام جزئي وبأجر مرتفع تحت مسمى أبحاث السوق والتبادل الأكاديمي"، حتى أنهم يظهرون للشباب والشابات "كرجال بملامح جذابة ونساء فاتنات، ويبدون لهم مشاعر حب دافئة واهتماما لاستدراج الطلاب إلى فخ الحب المزيف".

ولم تقدم وكالة الاستخبارات تفاصيل محددة عن أي جهات أجنبية تستهدف الطلاب. كما لم يتسن حتى الآن الحصول على تعقيب منها.





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