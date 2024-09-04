الإمارات العالمية للألمنيوم أول شركة في الدولة تعتمد نظاماً رقمياً لتتبع الانبعاثات

أعلنت الإمارات العالمية للألمنيوم، أكبر شركة صناعية في دولة الإمارات خارج قطاع النفط والغاز، عن تطبيق نظام رقمي لتتبع انبعاثات الغازات المسببة للاحتباس الحراري من أجل تعزيز الشفافية وتسريع وتيرة الحد من الكربون بما يتماشى مع النظام الوطني لشفافية القياس والإبلاغ والتحقق.

وتعتبر الإمارات العالمية للألمنيوم أول شركة في دولة الإمارات تعتمد هذا النظام. ويوفر النظام الجديد منصة رقمية مركزية لبيانات الانبعاثات من النطاقين 1 و2، كما يتيح لشركة الإمارات العالمية للألمنيوم تنفيذ عملية تتبع الانبعاثات وتوثيقها والتحقق منها بشكل آلي وبإشراف مدققين مستقلين من خارج الشركة. ويتم إبلاغ الأطراف المعنية، بما في ذلك الجهات الحكومية والعملاء، بالبيانات من خلال لوحات المعلومات المعتمدة.

وتعتبر الإمارات أول دولة في المنطقة تطور نظاماً متكاملاً لمراقبة الانبعاثات وجودة الهواء. ويدعم النظام تنفيذ الخطة الوطنية للتغير المناخي والإيفاء بالتزامات الإبلاغ الدولية ويتيح تتبع تقدم الخطة بما يتماشى مع أهداف الأجندة الوطنية لجودة الهواء 2031.

وقال عبد الناصر بن كلبان، الرئيس التنفيذي لشركة الإمارات العالمية للألمنيوم: «يسهم نظام قياس الانبعاثات في تمكين الإمارات العالمية للألمنيوم من تلبية المتطلبات التنظيمية مع الحفاظ على الشفافية ويتيح تدقيق بيانات الانبعاثات لعمليات الإنتاج في الشركة. ويلعب النظام دوراً كبيراً في دعم طموحاتنا لتعزيز الاستدامة في عملياتنا من أجل تحقيق الحياد المناخي بحلول العام 2050».

وفرضت وزارة التغير المناخي والبيئة في دولة الإمارات على الشركات الإبلاغ عن بيانات الانبعاثات من أجل الإيفاء بالتزامات دولة الإمارات في الوصول إلى الحياد المناخي بحلول عام 2050.

وأعلنت الإمارات العالمية للألمنيوم عن التزامها بتحقيق الحياد المناخي بحلول العام 2050، وذلك تماشياً مع المبادرة الاستراتيجية لدولة الإمارات.