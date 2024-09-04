ثلثا الاطفال الصغار في الاردن استهلكوا أطعمة غير صحية

MENAFN - Khaberni) خبرني - أطلقت وزارة الصحة الأربعاء، بالتعاون مع مشروع التغذية والصحة المجتمعية الممول من الوكالة الأميركية للتنمية الدولية ومنظمة صحة الأسرة الدولية، الموجة الثانية من الحملة الرقمية للتوعية بأهمية التغذية التكميلية للأطفال من عمر 6 أشهر وحتى السنتين، وشعارها "أسسنا 6 شهور، يلا نكمّل".

فوفقاً لمسح السكان والصحة الأسرية في الأردن للعام 2023، فإن 42 بالمئة فقط من الأطفال الذين تتراوح أعمارهم بين 6-23 شهراً حصلوا على الحد الأدنى من التنوع الغذائي، كما تم إعطاء 56 بالمئة من الأطفال المشروبات السكرية، واستهلك 65 بالمئة (أي 2 من كل 3) أطعمة غير صحية تحتوي على كميات مرتفعة من السكر والملح و/أو الدهون غير الصحية.

وتهدف الحملة إلى تعزيز السلوكيات الإيجابية من خلال رفع وعي الأمهات ومقدمي الرعاية الصحية بأهمية اتباع الممارسات المثلى للتغذية التكميلية للأطفال الذين تتراوح أعمارهم بين 6 -24 شهراً.

وأوضح مدير إدارة الرعاية الصحية الأولية في وزارة الصحة رياض الشياب، أهمية إدخال الأغذية التكميلية عندما يكمل الطفل ستة أشهر من العمر، أو 180 يوماً، حيث إن تزويد الطفل بالأطعمة في وقت مبكر قبل أن يتم الطفل 6 أشهر قد يعرضه لمخاطر منها احتمالية انخفاض مناعة الطفل بسبب حرمانه من فوائد حليب الأم أثناء الرضاعة الطبيعية، إضافة إلى أنه قد يسبب صعوبات في الهضم وامتصاص العناصر الغذائية، مؤكداً أهمية الاستمرار في الرضاعة الطبيعية إلى جانب التغذية التكميلية حتى يبلغ الطفل عامين على الأقل.

بدوره، أشار نائب مدير بعثة الوكالة الأميركية للتنمية الدولية كريستوفر ستيل، إلى أن ضمان حصول الأطفال على التغذية الصحية خلال أول عامين من عمرهم أمر بالغ الأهمية لتحسين نموهم والحفاظ على صحتهم على المدى الطويل، مؤكداً أن الوكالة تلتزم من خلال التعاون مع وزارة الصحة بتمكين الأمهات ومقدمي الرعاية بالمعرفة والدعم الذي يحتاجون إليه لاتخاذ قرارات مستنيرة بشأن تغذية أطفالهم، حيث تعتبر هذه الحملة خطوة حيوية في مساعدة العائلات في جميع أنحاء الأردن على بناء أساس لمستقبل أكثر صحة.

وتستهدف الحملة، التي تستمر لمدة 3 أسابيع، أمهات الأطفال الذين تقل أعمارهم عن عامين، وأفراد الأسرة مثل الآباء والجدات، حيث سيتم نشر المواد التوعوية للحملة عبر منصات التواصل الاجتماعي المعتمدة لوزارة الصحة ومديرية التوعية والإعلام الصحي، إضافة إلى نشرها من خلال المواقع الإلكترونية والمواقع الإخبارية، كما سيتم تنفيذ عدد من الأنشطة المجتمعية مثل الأيام المفتوحة في محافظتي عمان والكرك، بالتعاون مع لجان صحة المجتمع في وزارة الصحة.



