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راصد يطلق موقع بوصلة الناخب الأردني (رابط)

9/4/2024 9:49:23 AM
(MENAFN- Amman Net) أطلق مركز الحياة (راصد) اليوم الإثنين، موقع "بوصلة الناخب الأردني" الذي تهدف إلى تعزيز الوعي السياسي ومساعدة الناخبين على تحديد الحزب السياسي أو المرشح الأقرب لتوجهاتهم ومواقفهم السياسية.

ويهدف "بوصلة الناخب" إلى تعزيز اهتمام الناخبين بالانتخابات وتمكينهم من اتخاذ قرارات مستنيرة حول آلية اختيارهم للقائمة الحزبية التي تتناسب مع توجهاتهم في الانتخابات، كما تحقق البوصلة مستوى أعلى من الشفافية الحزبية تجاه القواعد الانتخابية.وتم تشكيل فريق من الخبراء لصياغة 95 سؤالاً تم طرحها على قيادات 37 حزباً أردنياً مسجلاً من أصل 38 حزباً،

وتم تحليل الإجابات لتحديد التوجه الأيديولوجي للأحزاب السياسية وإدخالها على "البوصلة" لتكون دليلا استرشاديا للناخب.يذكر أن بوصلة الناخب تم تنفيذها من قبل مركز الحياة راصد بالتعاون مع المعهد الهولندي للديمقراطية متعددة الأحزاب، وذلك ضمن مشروع دعم الإصلاحات الديمقراطية في الأردن الممول من الاتحاد الأوروبي والمنفذ من قبل مؤسسة الخبرة الفرنسية وشركائهم.

للاطلاع على " بوصلة الناخب "

كواليس انتخابات 2024

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