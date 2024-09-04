راصد يطلق موقع بوصلة الناخب الأردني (رابط)

(MENAFN
- Amman Net) أطلق مركز الحياة (راصد) اليوم الإثنين، موقع "بوصلة الناخب الأردني" الذي تهدف إلى تعزيز الوعي السياسي ومساعدة الناخبين على تحديد الحزب السياسي أو المرشح الأقرب لتوجهاتهم ومواقفهم السياسية.
ويهدف "بوصلة الناخب" إلى تعزيز اهتمام الناخبين بالانتخابات وتمكينهم من اتخاذ قرارات مستنيرة حول آلية اختيارهم للقائمة الحزبية التي تتناسب مع توجهاتهم في الانتخابات، كما تحقق البوصلة مستوى أعلى من الشفافية الحزبية تجاه القواعد الانتخابية.وتم تشكيل فريق من الخبراء لصياغة 95 سؤالاً تم طرحها على قيادات 37 حزباً أردنياً مسجلاً من أصل 38 حزباً،
وتم تحليل الإجابات لتحديد التوجه الأيديولوجي للأحزاب السياسية وإدخالها على "البوصلة" لتكون دليلا استرشاديا للناخب.يذكر أن بوصلة الناخب تم تنفيذها من قبل مركز الحياة راصد بالتعاون مع المعهد الهولندي للديمقراطية متعددة الأحزاب، وذلك ضمن مشروع دعم الإصلاحات الديمقراطية في الأردن الممول من الاتحاد الأوروبي والمنفذ من قبل مؤسسة الخبرة الفرنسية وشركائهم.
للاطلاع على " بوصلة الناخب "
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