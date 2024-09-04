اطلاق عيارات نارية في افتتاح مقر مرشح بالكرك..فهل سيتحرك الأمن العام؟؟

(MENAFN
- Amman Net) أظهر مقطع فيديو متداول عبر شبكات التواصل الاجتماعي، شخص ملثم يطلق العيارات النارية من سلاح آلي داخل مقر أحد المرشحين في مدينة الكرك.
وحسب قانون العقوبات الأردني،
يعاقب بالحبس مدة ثلاثة أشهر أو بغرامة مقدارها ألف دينار أو بكلتا هاتين العقوبتين كل من أطلق عياراً نارياً دون داع، ويصادر ما تم استخدامه من سلاح ولو كان مرخصاً.
- الحبس لمدة لا تقل عن سنة لكل من تسبب بإيذاء انسان وليس بقصد.
- الأشغال الشاقة المؤقتة إذا نجم عن الفعل أي عاهة دائمة.
- الأشغال الشاقة المؤقتة مدة لا تقل عن عشر سنوات إذا نجم عن الفعل وفاة إنسان.
- تضاعف العقوبة الواردة في الفقرتين في حال التكرار أو تعدد المجني عليهم.
وقد نصت المادة 330 مكررة من قانون العقوبات على أنه يعاقب بالحبس مدة ثلاثة أشهر أو بغرامة مقدارها ألف دينار أو بكلتا هاتين العقوبتين كل من أطلق عياراً نارياً دون داع أو سهماً نارياً أو استعمل مادة مفرقعة دون موافقة مسبقة، ويصادر ما تم استخدامه من سلاح، ولو كان مرخصاً
عمان نت، حاولت الاتصال مع الناطق باسم مديرية الأمن العام ولم تتمكن من ذلك.
فهل ستتحرك مديرية الأمن العام وتطبق القانون على مطلق العيارات النارية، خصوصا أن المديرية حذرت مرارا من اطلاق العيارات النارية؟
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