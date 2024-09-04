اطلاق عيارات نارية في افتتاح مقر مرشح بالكرك..فهل سيتحرك الأمن العام؟؟

MENAFN - Amman Net) أظهر مقطع فيديو متداول عبر شبكات التواصل الاجتماعي، شخص ملثم يطلق العيارات النارية من سلاح آلي داخل مقر أحد المرشحين في مدينة الكرك.

وحسب قانون العقوبات الأردني،

يعاقب بالحبس مدة ثلاثة أشهر أو بغرامة مقدارها ألف دينار أو بكلتا هاتين العقوبتين كل من أطلق عياراً نارياً دون داع، ويصادر ما تم استخدامه من سلاح ولو كان مرخصاً.

- الحبس لمدة لا تقل عن سنة لكل من تسبب بإيذاء انسان وليس بقصد.

- الأشغال الشاقة المؤقتة إذا نجم عن الفعل أي عاهة دائمة.

- الأشغال الشاقة المؤقتة مدة لا تقل عن عشر سنوات إذا نجم عن الفعل وفاة إنسان.

- تضاعف العقوبة الواردة في الفقرتين في حال التكرار أو تعدد المجني عليهم.

وقد نصت المادة 330 مكررة من قانون العقوبات على أنه يعاقب بالحبس مدة ثلاثة أشهر أو بغرامة مقدارها ألف دينار أو بكلتا هاتين العقوبتين كل من أطلق عياراً نارياً دون داع أو سهماً نارياً أو استعمل مادة مفرقعة دون موافقة مسبقة، ويصادر ما تم استخدامه من سلاح، ولو كان مرخصاً

عمان نت، حاولت الاتصال مع الناطق باسم مديرية الأمن العام ولم تتمكن من ذلك.

فهل ستتحرك مديرية الأمن العام وتطبق القانون على مطلق العيارات النارية، خصوصا أن المديرية حذرت مرارا من اطلاق العيارات النارية؟

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