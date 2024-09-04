سواريز يعتزل دوليا: قدمت كل شيء للأوروغواي ومونديال 2026 بعيد

MENAFN - Amman Net) أعلن لويس سواريز، الهداف التاريخي لمنتخب أوروغواي، اعتزاله اللعب الدولي، فجر اليوم الثلاثاء بتوقيت مكة المكرمة.

وكشف النجم المخضرم أن أوروغواي أمام باراغواي في تصفيات اتحاد أميركا الجنوبية (كونميبول) المؤهلة لكأس العالم 2026، يوم الجمعة القادم، ستكون الأخيرة له مع بلاده.

وقال سواريز -في مؤتمر صحفي بالعاصمة الأوروغوايانية مونتيفيديو- بصوت ممتزج بالدموع "قدمت كل شيء لمنتخب أوروغواي، ولكن عمري 37 عاما وبطولة كأس العالم القادمة لا تزال بعيدة".

وسواريز هو الهداف التاريخي لمنتخب "السيليستي" بـ69 هدفا في 142 مباراة، ويعدّ أحد أفضل المهاجمين في تاريخ الساحرة المستديرة.





ولعب سواريز مع العديد من الأندية الكبرى في أوروبا مثل أياكس أمستردام الهولندي وليفربول الإنجليزي وبرشلونة الإسباني، وهو مرتبط حاليا بعقد مع فريق إنتر ميامي الأمريكي، حيث يلعب بجوار صديقه النجم الأرجنتيني ليونيل ميسي.

وقال سواريز -الذي مثل بلاده في 9 بطولات كبرى- الإثنين إن الفوز بكوبا أميركا 2011 كان ذروة مسيرته، مضيفا "لن أستبدل لقب كوبا أميركا بأي شيء. كانت أفضل لحظة في مسيرتي. لن أستبدلها بأي شيء آخر".

ورغم ذلك، جذب "البيستوليرو" الانتباه إليه أكثر من مرة بسبب سلوكه غير الرياضي على مدار مسيرته الرياضية، بينها عضه مدافع ايطاليا جورجو كييليني في مونديال 2014، فأوقف لتسع مباريات دولية ومنع من أي نشاط كروي لأربعة أشهر.













سواريز عض كلييني في مونديال 2014 بالبرازيل (رويترز)

ولم تكن المرة الأولى التي يقوم بها بعض أحد منافسيه، لانه ارتكب "هاتريك" من العضات في مسيرته، أولها عندما كان في صفوف أياكس الهولندي وكان الضحية اللاعب المغربي الاصل عثمان بقال من نادي ايندهوفن واوقفه الاتحاد المحلي 7 مباريات عام 2010.

أما الثانية، فكانت في صفوف ليفربول عندما عض مدافع تشلسي الصربي برانيسلاف ايفانوفيتش فأوقفه الاتحاد الإنكليزي 10 مباريات.

ولم تقتصر مشاكله على شهية العض لديه، بل تسبب بضجة كبيرة بعد اتهامه بتوجيه كلام عنصري للفرنسي باتريس إيفرا المدافع السابق لمانشستر يونايتد، خلال مباراة الفريقين في الدوري المحلي في 15 تشرين الاول/اكتوبر 2011، وأوقف 8 مباريات وفرضت عليه غرامة قدرها 70 ألف يورو.

وزادت النقمة على المهاجم الاوروغوياني بعد رفضه مصافحة إيفرا في المواجهة التالية بينهما في فبراير/شباط 2012.







وتصدر سواريز العناوين في مونديال جنوب أفريقيا 2010 عندما حرم غانا من هدف التأهل الى نصف النهائي بصده الكرة بيده عن خط المرمى في الدقيقة الاخيرة من الوقت الاضافي الثاني، مما دفع الحكم لطرده واحتساب ركلة جزاء أهدرها قائد غانا أسامواه جيان.

وتأهلت الأوروغواي بركلات الترجيح وحرمت غانا من أن تصبح أول بلد إفريقي يصل إلى نصف نهائي كأس العالم.

وبعيدا عن الجدل، ساهم سواريز في الأعوام الأخيرة في قيادة الأوروغواي إلى كأس العالم 2018 و2022، كما شارك في بطولة كوبا أميركا هذا الصيف حيث شارك كبديل في أكثر من مباراة.

وسجل هدفه الدولي التاسع والستين في مباراة تحديد المركز الثالث التي فازت بها الأوروغواي على كندا.

وبقراره الاعتزال الدولي، انضم سواريس إلى شريكه السابق في خط مقدمة المنتخب الوطني إدينسون كافاني الذي سبقه إلى هذه الخطوة في مايو/أيار الماضي.