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50.60 دينارا سعر غرام الذهب في الأسواق المحلية

9/4/2024 9:49:20 AM
(MENAFN- Amman Net) استقرت أسعار الذهب في الأسواق المحلية اليوم الثلاثاء بعد انخفاض طفيف طرأ عليه يوم أمس، وذلك بحسب التسعيرة الصادرة عن النقابة العامة لأصحاب محلات تجارة وصياغة الحلي والمجوهرات.
وبلغ سعر بيع غرام الذهب عيار 21 الاكثر طلبا لدى المواطنين 50.60 دينارا لغايات الشراء من محال الصاغة، مقابل 48.70 دينارا لجهة البيع.
فيما بلغ سعر غرام الذهب لعياري 24 و18 عند 58.30 دينارا و 44.90 دينارا على التوالي.

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