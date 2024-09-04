ريال مدريد الأوفر حظا للفوز بالدوري الإسباني

MENAFN - Amman Net) رغم فوز برشلونة بالدوري الإسباني في 9 من المواسم العشرة الأخيرة التي بدأها بـ4 انتصارات متتالية والعلامة الكاملة ورغم البداية المتعثرة لريال مدريد، فإن موقع أوبتا لإحصاءات يتوقع فوز الريال بلقب الليغا هذا الموسم.

وكانت المرة الوحيدة التي أخفق فيها برشلونة في القيام بذلك في موسم 2013-2014 عندما توج أتلتيكو مدريد باللقب.

وبعد مرور 4 جولات من الإسباني استعان موقع أوبتا بحاسوب خارق لتوقع بطل الدوري وكانت النتيجة لصالح بنسبة 66.7%، رغم تعادله في مباراتين واحتلاله المركز الثاني برصيد 8 نقاط خلف برشلونة المتصدر بالعلامة الكاملة (12 نقطة).

ووضعت التوقعات برشلونة خلف الريال بالفوز بالليغا بنسبة 28.5%، مع كونه المرشح الأول للحصول على المركز الثاني بنسبة 49.9%.

ووضعت التوقعات فريق أتليتكو مدريد المرشح الأوفر حظا لاحتلال المركز الثالث بنسبة 43.9%، مع كونه مرشحا ضعيفا جدا لحصد اللقب بنسبة 4.1% فقط.