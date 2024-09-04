ريال مدريد الأوفر حظا للفوز بالدوري الإسباني

(MENAFN
- Amman Net) رغم فوز برشلونة بالدوري الإسباني لكرة القدم
في 9 من المواسم العشرة الأخيرة التي بدأها بـ4 انتصارات متتالية والعلامة الكاملة ورغم البداية المتعثرة لريال مدريد، فإن موقع أوبتا لإحصاءات كرة القدم
يتوقع فوز الريال بلقب الليغا هذا الموسم.
وكانت المرة الوحيدة التي أخفق فيها برشلونة في القيام بذلك في موسم 2013-2014 عندما توج أتلتيكو مدريد باللقب.
وبعد مرور 4 جولات من الدوري الإسباني استعان موقع أوبتا بحاسوب خارق لتوقع بطل الدوري وكانت النتيجة لصالح ريال مدريد بنسبة 66.7%، رغم تعادله في مباراتين واحتلاله المركز الثاني برصيد 8 نقاط خلف برشلونة المتصدر بالعلامة الكاملة (12 نقطة).
ووضعت التوقعات برشلونة خلف الريال بالفوز بالليغا بنسبة 28.5%، مع كونه المرشح الأول للحصول على المركز الثاني بنسبة 49.9%.
ووضعت التوقعات فريق أتليتكو مدريد المرشح الأوفر حظا لاحتلال المركز الثالث بنسبة 43.9%، مع كونه مرشحا ضعيفا جدا لحصد اللقب بنسبة 4.1% فقط.
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