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5 شهداء جراء قصف الاحتلال في غزة

9/4/2024 9:49:18 AM
(MENAFN- Amman Net) تمكنت طواقم الدفاع المدني من انتشال 4 شهداء وعدد من الإصابات، جراء استهداف الاحتلال شقة سكنية في بناية مقابل منتزه البلدية في مدينة غزة.
واستشهد طبيب في قصف الاحتلال لمنزل في حي الدرج، وسط مدينة غزة.
وأصيب 3 مواطنين بجروح في محيط الملعب البلدي على شاطئ بحر رفح، جراء إطلاق النار من آليات الاحتلال على مواصي رفح جنوب قطاع غزة.

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