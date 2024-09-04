5 شهداء جراء قصف الاحتلال في غزة
التاريخ
9/4/2024 9:49:18 AM
(MENAFN
- Amman Net) تمكنت طواقم الدفاع المدني من انتشال 4 شهداء وعدد من الإصابات، جراء استهداف الاحتلال شقة سكنية في بناية مقابل منتزه البلدية في مدينة غزة.
واستشهد طبيب في قصف
الاحتلال لمنزل في حي الدرج، وسط مدينة غزة.
وأصيب 3 مواطنين بجروح في محيط الملعب البلدي على شاطئ بحر رفح، جراء إطلاق النار من آليات الاحتلال على مواصي رفح جنوب قطاع غزة.
MENAFN04092024000209011053ID1108635996
إخلاء المسؤولية القانونية:
تعمل شركة "شبكة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا للخدمات المالية" على توفير المعلومات "كما هي" دون أي تعهدات أو ضمانات... سواء صريحة أو ضمنية.إذ أن هذا يعد إخلاء لمسؤوليتنا من ممارسات الخصوصية أو المحتوى الخاص بالمواقع المرفقة ضمن شبكتنا بما يشمل الصور ومقاطع الفيديو. لأية استفسارات تتعلق باستخدام وإعادة استخدام مصدر المعلومات هذه يرجى التواصل مع مزود المقال المذكور أعلاه.