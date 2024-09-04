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المنصة التعليمية المجانية التابعة لمنظمة كير العالمية في الأردن

9/4/2024 9:49:17 AM
(MENAFN- Amman Net) الحلقة الأولى من سلسلة جلسات إذاعية مباشرة لإطلاق منصة التعلم عن بعد التابعة لمنظمة كير العالمية - الأردن بدعم من وكالة التنمية النمساوية.

عنوان الحلقة: المنصة التعليمية المجانية التابعة لمنظمة كير العالمية في الأردن

مع ضيفنا: الأستاذ سيف الدين السخني - مسؤول المشروع

بالتعاون والشراكة مع منظمة كير الأردن - CARE Jordan E-Learning Platform

MENAFN04092024000209011053ID1108635995

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