المنصة التعليمية المجانية التابعة لمنظمة كير العالمية في الأردن

(MENAFN
- Amman Net) الحلقة الأولى من سلسلة جلسات إذاعية مباشرة لإطلاق منصة التعلم عن بعد التابعة لمنظمة كير العالمية - الأردن بدعم من وكالة التنمية النمساوية.
عنوان الحلقة: المنصة التعليمية المجانية التابعة لمنظمة كير العالمية في الأردن
مع ضيفنا: الأستاذ سيف الدين السخني - مسؤول المشروع
بالتعاون والشراكة مع منظمة كير الأردن - CARE Jordan E-Learning Platform
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