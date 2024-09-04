صيد الحيتان: هل تستخفّ اليابان بالقانون الدولي؟

MENAFN - Swissinfo) لا تزال اليابان تصطاد الحيتان لأغراض تجارية، إلى جانب النرويج وأيسلندا. ويسلط احتجاز بول واتسون، الناشط الذي قرّر اعتراض سفينة صيد حيتان يابانية جديدة، الضوء على ثغرة في القانون الدولي المتعلّق بهذه الممارسة المحظورة منذ عام 1986.



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تم نشر هذا المحتوى على 30 أغسطس 2024 - 07:25 11دقائق راشال بربارا هوبي

يعود تاريخ توقيع أول اتفاقية دولية تهدف إلى تنظيم صيد الحيتان في جنيف، تحت رعاية عصبة الأمم إلى عام 1931. وبعد مرور قرابة القرن من الزمن، وتحديدا في السادس من أغسطس الماضي، نُظّمت مظاهرة أمام تمثال الكرسي المكسور، في ساحة الأمم بجنيف، رُفعت فيها لافتات، وأُطلقت هتافات تنادي بإطلاق سراح“بول واتسون”.

وبعد أسبوعين، تم تمديد رابط خارجي احتجاز الناشط البيئي الشهير حتى 5 سبتمبر 2024،“لضمان حضوره

صدور قرار رابط خارجي الترحيل.”



وقد ألقت السلطات الدنماركية القبض على بول واتسون، الناشط البيئي، ومؤسّس جمعية“راعي البحر للحماية” (Sea Shepherd Conservation Society) المعنية بالحفاظ على البيئة، وأحد مؤسسي منظمة“غرينبيس”، في جرينلاند يوم 21 يوليو الماضي. وقد زوّد هذا الناشط الأمريكي الكندي حينها، سفينته بالوقود استعدادا لتعقّب سفينة يابانية صائدة للحيتان في شمال المحيط الهادئ.



وتتّهمه مذكرة اعتقال دولية أصدرتها اليابان قبل ذلك بسنوات، وتحديدا عام 2012،

بتخريب سفينة يابانية، وإصابة أحد أفراد طاقمها بجروح جراء إلقاء قنبلة كريهة الرائحة. وينفي الناشط البالغ من العمر 73 سنة التهم الموجهة إليه نفيا قاطعاً. ويواجه في اليابان، عقوبة بالسجن

تفوق خمسة عشر عاما. وازدادت منذ اعتقاله، التعبئة عبر جميع أنحاء العالم، وتجلى ذلك خاصة في إطلاق عريضة دولية، وتدخّل الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون لدى السلطات الدنماركية. لكن، بعيداً عن هذا الزخم العام، ما رأي القانون الدولي في هذه المسألة؟ وما مدى شرعية استئناف هذا الصيد التجاري؟



ممارسة محظورة ومثيرة للجدل

فرضت اللجنة الدوليّة لصيد الحيتان (IWC) حضرا على الصيد التجاري، دخل حيز النفاذ عام 1986. لكن لاقى هذا القرار معارضة كل من النرويج وأيسلندا،

واستمرتا في اصطياد ثدييات البحر. كما تحايلت اليابان على هذا الحظر طويلا، وواصلت الصيد تحت غطاء“البحث العلمي”. لكن أدانتها مجكمة العدل الدوليّة عام 2014، بتهمة صيد الحيتان في القطب الجنوبي. وتتذكر لورانس بواسون دي شازورن (Laurence Boisson de (Chazournes، أستاذة القانون الدولي في جامعة جنيف، ومستشارة ومحامية

زمن إثارة

القضية، فتقول:“قضت المحكمة بممارسة اليابان الصيد التجاريّ،

بذرائع علمية،

دون أن يستوفي نشاطها شروط البحث العلمي”.



وتخلّت اليابان، عقب صدور هذا الحكم الملزم،عن حملاتها في القطب الجنوبي. لكن قرر بلد الشمس المشرقة عام 2019، الانسحاب من اللجنة الدولية لصيد الحيتان ليستأنف رسمياً الصيد التجاري للحيتان في مياهه الإقليمية، ومنطقته الاقتصادية الخالصة. وتعلّق لورانس بواسون دي شازورن المقيمة في جنيف، والمهتمّة بهذا القرار في المحكمة الدولية لقانون البحار قائلة:“لقد كان قرارًا خطيراً، ومفاجئاً في آن واحد، ورغم ذلك

لم يُثر ضجة كبيرة داخل المجتمع الدولي”.



محتويات خارجية

وتخلّت اليابان، عقب صدور هذا الحكم الملزم،عن حملاتها في القطب الجنوبي. لكن قرر بلد الشمس المشرقة عام 2019، الانسحاب من اللجنة الدولية لصيد الحيتان ليستأنف رسمياً الصيد التجاري للحيتان في مياهه الإقليمية، ومنطقته الاقتصادية الخالصة. وتعلّق لورانس بواسون دي شازورن المقيمة في جنيف، والمهتمّة بهذا القرار في المحكمة الدولية لقانون البحار قائلة:“لقد كان قرارًا خطيراً، ومفاجئاً في آن واحد، ورغم ذلك

لم يُثر ضجة كبيرة داخل المجتمع الدولي”.



وظلّت الحكومة اليابانيّة تحاول جاهدة إنعاش استهلاك لحوم الحيتانرابط خارجي في الداخل، باسم التمسّك بالتقاليد،

رغم حدّة تراجع الطلب؛ فقد تراجع استهلاك لحوم الحيتان من ذروته في أوائل الستينات ب232 ألف طن سنويًا، إلى 1000 طن فقط، سنة 2021. ومع ذلك، انطلقت في شهر مايو الماضي سفينة“كانجي مارو” (Kangei Maru)،

لاصطياد 200 من ثدييات البحر بحلول نهاية السنة.



كما قرّرت وكالة الصيد البحري اليابانية، رغم تقديرها

لكفاية الموارد، توسيع نطاق صيد

الزعنفيّات، أكبر ثدييات الأرض بعد الحوت الأزرق، ومن الأنواع المهددة بالانقراضرابط خارجي . فانتقدت الحكومة الأسترالية، ومنظمة راعي البحر للحماية هذا القرار،

خشية استئناف

اليابان الصيد في أعالي البحار في المحيط الجنوبي، وشمال المحيط الهادئ بحلول عام 2025.



الإفلات من شباك القانون الدولي

وظلّت مع ذلك، الطعون القانونية محدودة. فقد أعلنت اليابان عام 2015، عدم اعترافها بسلطة محكمة العدل الدولية

حول أنشطتها المتعلّقة باستغلال الموارد البحرية. فهل يُعدّ

استئنافها الصيد التجاري قانونيا في منطقتها البحرية؟

تجيب لورانس بواسون دي شازورن فتقول:“ليس الأمر بهذه السرعة، فلا يعني انسحاب اليابان من لجنة صيد الحيتان، أنّها غير ملزمة بحماية البيئة، والأنواع البحرية”. كما تذكّر بالإطار القانوني الذي لا يزال قائماً، لاسيما من خلال الاتفاقيات المتعلقة بقانون البحار حول التنوع البيولوجي، وتجارة الأنواع.



وترى مالغوسيا فيتزموريس، المحامية الدولية المتخصصة في قضايا البيئة البحرية، الرأي نفسه فتقول:“اليابان عضو في اتفاقية الأمم المتحدة لقانون البحار (UNCLOS)، التي تلزم الدول بالتعاون فيما بينها للحفاظ على الثدييات البحرية.” بما في ذلك، تبادل البيانات وتقييم الأثر البيئي.

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وتصرّح

باعتبارها خبيرة، وأستاذة القانون الدولي في جامعة كوين ماري بلندن، قائلة:“أخلّت اليابان بالتزاماتها، لأنها لم

تقيم الأثر العابر للحدود، ولم تستشر دول شمال المحيط الهادئ الأخرى أو اللجنة،

حول مشروعها لصيد الزعنفيّات، لذلك يمكن لأعضاء الاتفاقية اللجوء إلى الآليات المُلزمة باتفاقية الأمم المتحدة لقانون البحار، لإجبار اليابان على احترام التزاماتها”، رغم أن العقوبات، الاقتصادية مثلاً، غير واردة في مثل هذه الحال، مما يدّل على محدودية هامش المناورة.



معاهدة مُلزمة بحلول عام 2025

يمكن لمعاهدة تاريخيّة أن تغيّر قواعد اللعبة قريبا، إذا تعلق الأمر بأعالي البحار، مثل معاهدة الأمم المتحدة لأعالي البحار المصادق عليها عام 2023، وتهدف إلى حماية المحيطات خارج نطاق الولاية القضائية الوطنية، وتنص على إنشاء مناطق بحرية، وتفرض الالتزام بدراسة أثر الأنشطة المقررة في أعالي البحار بيئيّا، ويُتوقّع دخولها حيّز النفاذ عام 2025. وتقول مالغوسيا فيتزموريس، عن هذه الأداة التي تعتبرها ملزمة، وقويّة:“إذا أصرّت اليابان على ما تتهمها به منظّمة راعي البحر للحماية، من اصطياد الحيتان خارج مياهها الإقليمية، فقد تتعرّض إلى ردود أفعال دولية حازمة، خاصة في المياه المصنّفة كمحميات للحيتان.”

ولا ترجّح الخبيرة مع ذلك، توسيع اليابان مجال صيدها إلى المياه الدولية، لذلك لا توقّع اتخاذ إجراءات قانونية ضدها. وتذكّر بأن النرويج لا تزال تتصدر قائمة الدول صائدة الحيتان في العالم، إذ يقارب عدد الحيتان التي تقضي عليها سنويّا 500، مقابل قرابة 300 في اليابان. واصطيدت في أيسلندا 148 سمكة زعنفيّة عام 2022، مقابل 59 في اليابان عام 2024.

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طالع المزيدخبير سويسري يحاول إنقاذ“البحر الميت” من.. الموت الضغط السياسي

لا تزال حماية الحيتان هشّة. وتعتبر لورانس بواسون دي شازورنيس الإرادة السياسية قادرة على ضمان احترام القانون الدولي فتقول:“الإطار القانوني موجود. ويجب على الدول وغيرها مثل

المجتمع الدولي، تذكّر ذلك”. كما ترى مالغوسيا فيتزموريس، أن الضغط السياسي قادر على دفع اليابان

لتتخلّى عن طلب التسليم.



وتتوجّه كلّ الأنظار الآن نحو وزارة العدل الدنماركية، التي تستعدّ للبتّ في مصير القبطان بول واتسون، ما لا يطمئن منظّمة راعي البحر للحماية، لانتقادها الشديد إقدام الدنمارك على صيد دلافين في جزر فارورابط خارجي . وتتهّم هذه المنظمة غير الحكومية الدول المشاركة في صيد الحيتان، بتضليل المعارضة. وتؤكّد لورانس بواسون دي شازون أنّ“القانون الجنائي هو

الفيصل في القضية، وسيبيّن مدى تناسب احتجاز بول واتسون مع التهمة الموجّهة إليه”. أمّا إذا وقع تسليمه، فسينهي رمز الدفاع عن الحيتان حتماً أيامه خلف القضبان.



تحرير: فيرجيني مانجان

ترجمة: موسى آشرشور

مراجعة: عبد الحفيظ العبدلي

التدقيق اللغوي: لمياء الواد